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NBA／柯瑞遭嚴防 仍擊退雷霆 勇士開季全逆轉勝

體育新聞組╱綜合報導
柯瑞(右)攻下23分是勇士隊最高。（路透）
柯瑞(右)攻下23分是勇士隊最高。（路透）

半場打完還落後11分，勇士隊26日再度上演逆轉勝，在當家球星柯瑞(Stephen Curry)23分領軍下，以106比98擊敗雷霆隊，開季四戰仍保持百分百勝率，且四場都是半場落後最後奪勝，寫下特別紀錄。

影音來源：YouTube

過去NBA只有1985到86年球季快艇隊開季前四戰前兩節落後，下半場逆轉勝；開幕戰力退「紫金軍團」湖人隊的勇士，又後來居上解決快艇、國王、雷霆，成快艇後的史上第二隊，目前和三戰全勝的爵士隊也是西區兩支不敗隊伍。

勇士此役靠第三節33比17的攻勢領先，不過戰況吃緊打亂教頭柯爾（Steve Kerr）如意算盤；他透露本想讓柯瑞盡可能休息，但又不夠放心，「我們會讓他第一節中段休息一下，第三節也希望如此，但我覺得這樣做並不安全。」

最終柯瑞出賽32分鐘，23分雖是全隊最高，但受限雷霆前鋒多特嚴防，14投僅中6。雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）大讚子弟兵防守到位，他說：「很多隊會採取兩人包夾對付柯瑞，但他們沒有多特，我們賦予他這項挑戰，他的表現難以置信。」

防守端有多特，雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役也飆出全場最高30分，但挑戰勇士不敗之身的機會沒能把握住，苦吞開季四連敗，和東區連吞三敗的活塞隊是最後兩支勝場還沒開張的隊伍。

「如果我們想獲勝，就要打出48分鐘的好球，這是當然的。」亞歷山大說。

勇士 柯瑞 快艇

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