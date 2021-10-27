NBA／德羅展修理老東家暴龍 公牛創近25年最佳開局

德羅展（左）本季披上公牛戰袍，25日面對老東家暴龍，拿下26分的好成績。（美聯社）

陣容大幅變動的公牛隊展現新氣象，25日在新成員德羅展（DeMar DeRozan）26分領軍下，以111：108力退暴龍隊，開季4戰全勝除是東區唯一不敗隊伍，還寫下球隊自 1997年近25年最佳開季表現。

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今年成為芝加哥新兵的德羅展（DeMar DeRozan），生涯前9季效力暴龍，25日面對老東家毫不留情，全隊最高的26分就有11分集中在第4節，加上同是新成員的鮑爾 全場飆進5記三分球，聯手助隊拉出開季4連勝。

上季穿著馬刺戰袍的德羅展透露，選擇加盟公牛的原因是大家目標一致，都是為勝利努力，「從這座城市、球團到我交談過的球員，都把責任扛在肩上，中心思想就是贏球。」德羅展強調球隊心態早有調整，「贏球就是大家眼前一切，我們不在發展階段了，現在就要贏球」。

這場比賽贊助22分的拉文，從2017年加入公牛後，從沒在NBA賽季嘗過4連勝滋味；公牛前一度打出開季4連勝已是1996到97球季，當時有「籃球大帝」喬丹 坐鎮。

公牛接續6戰對手包括尼克、爵士、塞爾蒂克、76人和籃網隊，其中籃網當家球星厄文雖因拒打疫苗無法出賽，25日仍靠杜蘭特攻下25分，以104比90賞給巫師隊新賽季首敗。

西區目前還有兩支不敗隊伍，分別是三連勝的勇士 隊和拿下兩勝的爵士隊。