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NBA／對場邊球迷比「開槍」手勢？朗多：我沒威脅他

記者曾思儒／綜合報導
朗多疑以對球迷開槍動作。（影片截圖）
朗多疑以對球迷開槍動作。（影片截圖）

重返湖人隊的控球後衛朗多（Rajon Rondo），開季第二場比賽就和球迷發生衝突，他在出戰太陽隊的比賽第三節，和坐在場邊的球迷互動飄滿濃濃火藥味，球迷出手拍掉朗多的手，但朗多也比出像是槍擊的動作，比賽結束討論度仍不少。

朗多比賽結束後拒絕接受記者訪問，湖人進行團隊影片會議後，他首度談論到這起衝突，但他並沒說明球迷到底說了些什麼，但明確表示「那傢伙該離開球場」。

「他說了什麼真的沒那麼重要，他沒威脅我，我也沒威脅他，就是言語交流，讓他出場。」朗多說。

不過朗多當時示意要裁判介入時，他指著球迷的左手像是做出槍擊手勢，該名球迷還將朗多靠近自己臉的左手拍掉，之後湖人主場史坦波中心的保全就將球迷帶離該區域。

當記者詢問，朗多當時手勢是否是刻意做出槍擊動作，他明確回答「不是」。

湖人 槍擊

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