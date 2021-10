NBA／對場邊球迷比「開槍」手勢？朗多：我沒威脅他

重返湖人 隊的控球後衛朗多(Rajon Rondo),開季第二場比賽就和球迷發生衝突,他在出戰太陽隊的比賽第三節,和坐在場邊的球迷互動飄滿濃濃火藥味,球迷出手拍掉朗多的手,但朗多也比出像是槍擊 的動作,比賽結束討論度仍不少。

朗多比賽結束後拒絕接受記者訪問,湖人進行團隊影片會議後,他首度談論到這起衝突,但他並沒說明球迷到底說了些什麼,但明確表示「那傢伙該離開球場」。

「他說了什麼真的沒那麼重要,他沒威脅我,我也沒威脅他,就是言語交流,讓他出場。」朗多說。

Full video of a fan getting ejected after slapping Rondo's fingers out of his face. pic.twitter.com/4BLs8t4oHS