NBA／不是才和好？他爆：哈沃德、戴維斯不是最好朋友

湖人 今夏進行大補強,找來多位大咖球星助陣,沒想到才開季第二場,「魔獸」哈沃德(Dwight Howard)和戴維斯(Anthony Davis)就在暫停時爆發衝突,儘管兩人賽後都強調已過去了,陣中後衛朗多(Rajon Rondo)23日竟又語出驚人:「那兩個傢伙不是最好的朋友。」

湖人日前在主場迎戰太陽第二節剩下1分16秒時,湖人以44:53落後,在暫停期間,戴維斯和哈沃德不知是什麼原因突然爆發言語衝突,兩人甚至有推擠動作,場面一度混亂。

