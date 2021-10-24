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NBA／不是才和好？他爆：哈沃德、戴維斯不是最好朋友

體育新聞組／綜合報導
老將朗多受訪時提到，戴維斯和哈沃德不是最好的朋友，但相處得還不錯。（Getty Images）
老將朗多受訪時提到，戴維斯和哈沃德不是最好的朋友，但相處得還不錯。（Getty Images）

湖人今夏進行大補強，找來多位大咖球星助陣，沒想到才開季第二場，「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）和戴維斯（Anthony Davis）就在暫停時爆發衝突，儘管兩人賽後都強調已過去了，陣中後衛朗多（Rajon Rondo）23日竟又語出驚人：「那兩個傢伙不是最好的朋友。」

湖人日前在主場迎戰太陽第二節剩下1分16秒時，湖人以44：53落後，在暫停期間，戴維斯和哈沃德不知是什麼原因突然爆發言語衝突，兩人甚至有推擠動作，場面一度混亂。

賽後這對「湖人雙塔」雖出面澄清「我們之間沒有問題」，但仍引發外界臆測。對此，湖人陣中老牌控衛朗多在今天訓練後先是語出驚人：「那兩個傢伙不是最好的朋友。」但也隨即補充，其實兩人平時相處都很融洽，並提到糟糕的事情發生了，球員必須克制好各自的脾氣。

朗多也提到，良性討論絕對是好事，並舉例如果在回看影片時，只有總教練佛蓋爾（Frank Vogel）一個人在說話，那並不是好現象，「我們所有人都應該相互討論，不是爭論，而是想出共識，開誠布公對話對我們才是有幫助的。」

而湖人新三巨頭之一的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也表示，大家都想贏球，球隊需要時間磨合，他說：「全隊都已從沮喪中走出來了，大家也沒提到昨天的衝突，我們都已經向前看了。」

湖人

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