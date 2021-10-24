NBA／回應與哈沃德衝突風波 戴維斯：過去了

戴維斯與哈沃德走過場邊口角風波。（Getty Images）

湖人 開季不順，戴維斯（Anthony Davis）和哈沃德（Dwight Howard）在比賽中發生言語衝突和推擠的畫面更成了話題焦點。甚至連魔術強森（Magic Johnson）都在推特 上直言，他在湖人這42年來從沒看過這種事情。

儘管外界議論紛紛，不過戴維斯和哈沃德在賽後都不約而同表示，事情已經過去了，兩人之間沒有問題。

「我們只是對場上的事情產生分歧。我們都對勝利充滿渴望，不想輸球。事情都過去了，我們兩個都是成年人，我們彼此已經談過了。他是我的兄弟，我們之間沒有問題。」哈沃德說。

戴維斯也表示：「我們沒事。事情發生後，我已經和他談過。中場休息時，我們把這些爭執留在休息室了。」

總教練佛蓋爾（Frank Vogel）則說：「他們只是針對場上的情況有不同看法。當你陷入大比分落後時，有可能就會出現爭執。不過問題已經解決了。」

面對湖人自熱身賽以來連連吞敗的情況，詹姆斯（LeBron James）說道：「球隊整合需要時間，這是一個過程。我們必須持續努力，並且保持積極的心態，找出勝利模式。」