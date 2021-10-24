NBA專欄／選秀狀元、榜眼 成長道路迥異

格林（左）與康寧漢將是新世代備受矚目的球星。（Getty Images）

選秀潛力堪稱不亞於黃金03梯的本屆菜鳥們的職業生涯也隨之展開。來自奧克拉荷馬州 立大學的高控球康寧漢（Cade Cunningham），無疑是百廢待舉的活塞隊值得培養的建隊核心。 然而過去曾名列全美高中第一的強力競爭者格林（Jalen Green）卻沒有踏上向五星高中生既定的NCAA 之路，他選擇了發展聯盟閃燃隊的培育計畫來為職業生涯作準備。

這兩位誰能率先無縫銜接上職業賽場，狀元與榜眼的新人王之爭，甚至是兩大訓練體系的成效驗收比較，究竟是NCAA 「one and done」進入聯盟的習知才是正統，或者是發展聯盟致力推廣的培育計畫能成為高中生尋夢NBA 的首選。

康寧漢因傷在球團保護之下還沒正式亮相。不過從他三場夏季聯賽的表現，場均上場近28分鐘裡面可拿下18.6分5.7籃板2.3助攻1.3封阻1.7抄截，卻有4次失誤。雖然帳面數據不錯，並且投籃命中率有43%，但多處於無球的被動攻擊，主動持球組織進攻是較為少見的。

康寧漢爆發力普通，強項在於各項均衡的能力與6尺6吋的高空衛身材，習慣主導擋拆的他，具備不錯的傳球視野，同時也擁有自己終結進攻的外線威脅，沉著冷靜的場上打法與球賽洞悉力都是即戰力培養的一時之選。

隨著球季正式展開，連同熱身賽缺席，康寧漢適應的時間要比同梯新秀更短。

完全不同類型的格林，則是本屆新秀當中，代表著發展聯盟培育計畫的招牌人物。格林過去一年的發展聯盟賽事中出賽15場，斬獲17.9分4.1籃板2.8助攻，投籃命中率達46%，三分球命中率36.5%。

放眼NBA都屬於頂級族群的體能爆發力，格林出色的速度，超過40吋的垂直起跳高度，突破行進間的大跨步，強大的連續得分信心，讓他被譽為有年輕版布萊恩的一些影子。同樣都是高中畢業後沒有循正規大學之路挑戰NBA，格林身上就充滿了與康寧漢的沉穩完全相反的外放。

身處於缺乏未來球隊看板球星的火箭之中，格林也被球團視為相當重要的資產來培養。格林整體來說手感沒有十分柔軟，但是全身協調性不錯，是有潛力在外來開發出穩定投籃射程的，正因為體能優勢加上身上所具備的多種進攻手段，也讓19歲充滿天賦的他更讓人期待未來的成長。

天賦取勝的格林與攻守技術全面開發的即戰力康寧漢，本屆掛頭牌的兩大新秀之間日後上演的新人王之爭，想必也會是本季一大看點。（取材自UDN聯合新聞網）