NBA／喬治垃圾話嗆「挑戰Logo Shot」柯瑞立即射爆打臉

柯瑞 (Stephen Curry)23日對快艇 首節就火力全開,單節攻下25分,全場則是狂飆45分,末節更是連中兩記超大號三分,讓不少人看得目瞪口呆。讓柯瑞有如此瘋狂的表現,背後起因來自快艇隊喬治(Paul George)給的「Logo Shot」挑戰。

看到柯瑞比賽中持續火燙,喬治在第四節比賽中對他展開垃圾話攻勢,並被場邊克風收錄進去。當時喬治對柯瑞說:「讓我們把比賽變有趣一點,來場對決吧!不如我進一球、你再回敬一球。」

柯瑞欣然接受挑戰回應「我不會失手的」,此時喬治再加碼說:「那我會挑戰Logo Shot」。

"I'm from the logo with it" pic.twitter.com/dCqc0Gilg6