挺完西藏挺維族 NBA球星康特再批習近平「狠心獨裁者」

塞爾蒂克中鋒康特22日在出賽前，在推特上傳影片，譴責中國對待維吾爾族等穆斯林少數民族的人權紀錄。（Getty Images）

美國 職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）今天在推特上傳新影片，譴責中國 對待維吾爾 族等穆斯林少數民族的人權紀錄。

康特兩天前也在推特發布類似影片，譴責中國對待西藏的方式，批中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」，並稱「西藏屬於西藏人民」，此舉在中國引起反彈。康特是土耳其人，一向批評土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）不遺餘力。

康特今天在推特寫道：「狠心的中國獨裁者習近平與中國共產黨。我在全世界面前向你們疾呼，關閉奴工營、釋放維吾爾族人。停止種族滅絕，現在！」

中國當局遭控自2016年起拘禁約100萬名維吾爾族與主要為穆斯林的少數民族，以進行強迫勞動。中國否認有任何不當行為，並稱他們設置職業技能教育培訓中心，是為了對抗極端主義。

塞爾蒂克今天在主場迎戰多倫多暴龍，賽前幾個小時，康特在隨推文附上的影片中說：「我的穆斯林兄弟姊妹遭到殺害、性侵與虐打時，穆斯林國家的政府與領袖仍保持緘默，著實令人失望。」

Heartless Dictator of China,

XI JINPING and the Communist Party of China.



I am calling you out in front of the whole world.

Close down the SLAVE labor camps and free the UYGHUR people!



Stop the GENOCIDE, now!#FreeUyghurs pic.twitter.com/eEoiw5Uz2K — Enes Kanter (@EnesKanter) October 22, 2021

29歲的康特在中國社群媒體遭到攻擊，他的名字似乎在微博遭到封鎖。中國影音平台騰訊體育21日轉播NBA比賽時，也沒有提供塞爾蒂克的賽事集錦。中國外交部稱康特為求關注，謬論不值一駁。美國國務院今天對此深表關切。

美國國務院發言人在電子郵件中說：「美國深為關切中華人民共和國因一名球員發表有關西藏的評論而對NBA做出的行動。」發言人又說：「我們珍視言論自由，支持行使這項權利的人。」