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75大球星變76大 勇士湯普森不爽：為何沒有我

體育新聞組／綜合報導
NBA新賽季吹響號角，恰逢史上第一場比賽75周年紀念，NBA遴選75大球星。（取材自推特）
NBA新賽季吹響號角，恰逢史上第一場比賽75周年紀念，NBA遴選75大球星。（取材自推特）

NBA昨公布75大球星最後一波名單，包括現役球員柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）及退役的布萊恩（Kobe Bryant）、韋德（Dwyane Wade）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）等人都順利入選，不過也因為出現同票數的狀況，最終入選人數為76人，加上出現遺珠名單，引起熱烈討論。

詹姆斯在76人名單內。 (Getty Images)
詹姆斯在76人名單內。 (Getty Images)

為因應聯盟成立75周年，NBA官方今年決定將50周年時公布的50大球星名單，更新為75大球星名單，並且分3階段公告，公布的最後一波名單中就包括7位現役球員與19位退役球員，總共有11位現役球員、65位退役球星入選。

其中日前就表態希望能入選75大球星的柯瑞，得知獲選消息後說：「很難用言語來表達我現在的心情，我的生涯還在繼續，還能夠再取得很多成就，但這次入選是很特別的認可。」

不過包括柯瑞的隊友湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、湖人哈沃德（Dwight Howard）、退役的帕克（Tony Parker）、卡特（Vince Carter）等人都被認為是遺珠，其中湯普森更是公開表達不滿，並獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）的聲援，「就贏球和攻守能力來看，我認為他和格林都應該入選75大球星，比數據更重要的，是否贏過冠軍應該是評選的重要依據。」

此外，這次聯盟原是對外公告將「重新」選出75大球星，不過最終50大球星全都再度入選，等同於是「擴編」了26人；而這次名單中也出現了過去在票選50大球星名單時的遺珠，包括有「人類精華片段」之稱的威金斯（Dominique Wilkins）以及「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）。

這波名單的現役球員還有安東尼（Carmelo Anthony）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、里拉德（Damian Lillard）。

退役的球星還有皮爾斯（Paul Pierce）、艾倫（Ray Allen）、基德（Jason Kidd）、裴頓（Gary Payton）、米勒（Reggie Miller）、貝勒（Elgin Baylor）、薛伊斯（Dolph Schayes）、馬拉維奇（Pete Maravich）、賓恩（Dave Bing）、威肯斯（Lenny Wilkens）、狄博雪（Dave DeBusschere）、孟洛（Earl Monroe）、康寧漢（Billy Cunningham）、麥卡杜（Bob McAdoo）。

詹姆斯在76人名單內。 (Getty Images)
詹姆斯在76人名單內。 (Getty Images)

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