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NBA／「湖人沒他0勝7敗」庫茲瑪轉貼嘲諷文 又秒刪

體育新聞組／綜合報導
庫茲瑪轉隊巫師首戰就有雙十演出。（路透）
庫茲瑪轉隊巫師首戰就有雙十演出。（路透）

新球季擁有夢幻陣容的湖人隊卻整合不順，開幕戰輸給勇士後，包含熱身賽已吞下7連敗。在休賽季被湖人交易到巫師的庫茲瑪(Kyle Kuzma)，在推特轉發網友貼文：「沒有庫茲瑪，湖人0勝7敗了」，不過很快就自己刪文。

湖人季前將庫茲瑪、凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)、今年第22位選秀籤與未來2個二輪籤，向巫師換來衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，其中庫茲瑪轉隊首戰表現出色，拿下11分15籃板雙10成績，另外哈瑞爾也有22分好表現，球隊也擊退暴龍新賽季開胡。

反觀紫金軍團擁有全新三巨頭，剛公布的75大球星，現役球員湖人就佔了4人之多，熱身賽至今卻一勝難情，因此有球迷在推特嘲諷寫下「沒有庫茲瑪，湖人已經0勝7敗了」，隨後庫茲瑪也轉發貼文，並加上幾個流汗的表情圖案，但過沒多久就刪文，動機引起媒體揣測。

事實上庫茲瑪離開湖人後並沒有怨懟之意，反而感謝前東家的栽培，算是好聚好散的案例，而從他的貼圖看來，應該只是覺得網友的貼文很有趣，但很快發現這樣可能會得罪湖人球迷，才會趕緊刪文，只是還是被眼尖的媒體截圖。

湖人 推特 勇士

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