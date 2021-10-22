NBA／塞爾蒂克「辱華」中國抵制氣氛不及當年火箭莫雷

波士頓塞爾蒂克中鋒康特。（路透）

NBA波士頓 塞爾蒂克（Boston Celtics）中鋒康特（Enes Kanter）發表被視為「辱華」的言論，導致塞爾蒂克賽事遭中國 體育平台停播。球隊及康特雖遭中國網友辱罵，但與2019年火箭隊莫雷事件相較，整體氣氛相對緩和。

中國不少NBA球迷雖對康特的言論感到不滿，但更多球迷卻擔心今年賽季才剛開始的NBA賽事，像2019年般遭中國官方大舉封殺。資深球迷小曾表示，康特「確實需要好好譴責」，但他真心希望全面封殺NBA不要重演，既影響球迷權利，「對中國的形象沒有好處」。

家住廣州的小曾表示，他和朋友昨天得知康特發表「辱華言論」後，一下班便前往2020年11月才開幕的廣州NBA專賣店觀察，塞爾蒂克隊的相關產品仍然在貨架上，並未被下架。雖是平日，但NBA今年賽季已開始，因此昨晚的人潮也比夏天的平日略多。

面對康特被視為「辱華」的相關言論，波士頓塞爾蒂克目前並未透過其新浪微博帳號、或向媒體作出任何回應。但在19日以後發布的最新2則貼文下方，仍各出現100多則指責辱罵康特及塞爾蒂克的留言。但留言的數量，遠不及2019年莫雷事件般多。

這些留言中，有人直接辱罵康特是「康特狗」，甚至以他土耳其的出身罵他「突厥狗」，還要他回頭關心自己國家的人權；更多的則是要求隊方開除康特，否則就退粉（不再喜愛），並要求中國官方封殺；有人更聲稱，已向新浪微博舉報賽爾蒂克的帳號，要求關閉。

但整體相較，康特「辱華」風波引發的反應，遠不及莫雷事件。直到發稿為止，康特一事始終沒有進入熱搜排行榜，大致只在體育迷及較關注時事的社群內引起討論。有中國網友認為，康特引發的風波相對不大，應是被鋼琴家李雲迪嫖娼被捕蓋過所致，但也與莫雷是球隊總經理，兩人層級不同有關。

小曾認為，這幾年中國所處的國際大環境不佳，類似言論雖讓人生氣，卻也已見怪不怪。雖然塞爾蒂克在中國的粉絲也不算少，但官方若要「打擊」，最多只要針對球隊就好，沒有必要上綱到整個NBA。

他直指，2019年莫雷事件發生後，中國官方對NBA的封殺「先硬後軟」，2020年11月更讓NBA在廣州開設旗艦店，規模比北京、上海店還大。可見中國NBA球迷雖然一樣「熱愛國家」，但同樣「熱愛籃球」。

美東時間21日，康特透過推特（Twitter）表示，「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民」。稍後，他在塞爾蒂克對戰紐約尼克（New York Knicks）的場邊，穿上印有Free Tibet（自由西藏）及藏獨「雪山獅子旗」圖案的球鞋，引起中方不滿。

2019年，時任休士頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）發推文支持香港反送中示威者，中國央視宣布停播所有NBA賽事。但騰訊體育、咪咕視頻等網路平台仍轉播部分賽事。而莫雷2020年11月轉任費城76人籃球事務總裁後，76人的賽事遂遭騰訊體育停播至今。