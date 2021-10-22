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NBA／柯瑞狂飆45分10籃板 勇士開季2連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞首節9投全中包括轟進5記三分球，狂飆25分。(美聯社)
柯瑞首節9投全中包括轟進5記三分球，狂飆25分。(美聯社)

勇士主場開幕戰迎接快艇來訪，柯瑞（Stephen Curry）全場25投16中包括三分球13投8中，狂砍45分10籃板，其中除了首節獨拿25分外，他更在第四節最後4分鐘包辦全隊13分之中的10分，帶領勇士在驚濤駭浪中以115：113險勝快艇，開季取得2連勝。

柯瑞首節比賽火力全開，9投全中包括轟進5記三分球，狂飆25分。追平了自己生涯首節比賽的得分紀錄，而他單節最高得分紀錄是28分。此外，根據統計，這是柯瑞生涯第35次單節至少拿到20分，也是第11次單節拿到至少20分。

在柯瑞的帶動下，加上維金斯（Andrew Wiggins）也貢獻11分，勇士單節攻下44分，一口氣領先快艇16分。

不過快艇很快就做出回應。喬治（Paul George）不甘示弱，第二節砍進4記三分球，以7投6中的命中率獨拿16分，重返前東家的布萊德索（Eric Bledsoe）補上11分，快艇繳出近7成命中率，回敬40比22的攻勢，反而在半場結束時取得1分超前。

有別於前兩節各自飆分的情況，第三節雙方拚戰激烈，勇士雖然掌握些微領先優勢，但快艇在這一節快結束前連續轟進3記三分球，仍帶著領先姿態進入決勝期。

傑克森和溫史洛（Justise Winslow）連拿5分，快艇取得本場比賽最多的8分領先，不過接下來快艇進攻完全停滯，長達5分鐘沒有分數進帳，這段期間勇士靠著李（Damion Lee）和波爾（Jordan Poole）聯手攻下12分，一舉超前對手。

傑克森（Reggie Jackson）、曼恩（Terance Mann）和莫里斯（Marcus Morris Sr.）隨後反擊合拿9分，但柯瑞接連轟進兩記三分球，幫助勇士保持領先優勢。剩下11.6秒，勇士透過多人傳導讓格林（Draymond Green）禁區得手，領先來到4分；喬治馬上回敬三分球，柯瑞把握兩罰機會，沒有暫停可用的快艇最終仍是以一球之差飲恨。

維金斯拿下17分6籃板3助攻，不過15投僅6中；格林10分7助攻6籃板，李得到11分。

快艇團隊6人得分超過雙位數，喬治得到29分11籃板6助攻，布萊德索22分，祖巴茲（Ivica Zubac）14分；傑克森11分6助攻5籃板，曼恩11分7籃板3助攻，莫里斯10分。

柯瑞 勇士 快艇

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