NBA／塞爾蒂克康特挺西藏 批習近平「殘暴獨裁者」

美國職籃NBA 波士頓塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter)今天痛批中國 國家主席習近平 是「殘暴的獨裁者」,並稱「西藏屬於西藏人民」,可能讓北京與NBA再度陷入緊張關係。

法新社報導,康特今天於塞爾蒂克與紐約尼克之役並未上陣,但在場邊穿上帶有政治訴求的球鞋。

康特在推特(Twitter)寫道:「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府,西藏屬於西藏人民!」

他在推文中又說:「我力挺我的西藏兄弟姊妹,我支持他們要求自由的呼聲。」他還附上一些印有西藏象徵圖像和「自由西藏」口號的球鞋。

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56