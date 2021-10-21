NBA／塞爾蒂克康特挺西藏 批習近平「殘暴獨裁者」

塞爾蒂克中鋒康特。（路透）

美國職籃NBA 波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）今天痛批中國 國家主席習近平 是「殘暴的獨裁者」，並稱「西藏屬於西藏人民」，可能讓北京與NBA再度陷入緊張關係。

法新社報導，康特今天於塞爾蒂克與紐約尼克之役並未上陣，但在場邊穿上帶有政治訴求的球鞋。

康特在推特（Twitter）寫道：「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民！」

他在推文中又說：「我力挺我的西藏兄弟姊妹，我支持他們要求自由的呼聲。」他還附上一些印有西藏象徵圖像和「自由西藏」口號的球鞋。

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56 — Enes Kanter (@EnesKanter) October 20, 2021

NBA等全球品牌最近幾年陷入公關危機，在觸碰敏感的政治議題後，引發中國大規模抵制潮。

2019年，休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）發推文支持香港反送中示威者，中國轉播單位之後停播NBA賽事。

康特生於瑞士，在土耳其長大，是虔誠的穆斯林，2011年NBA選秀首輪第3順位進入猶他爵士隊。他一向批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）不遺餘力，他的護照在2017年5月遭土耳其註銷，2018年被土耳其法院以「武裝恐怖組織」成員的罪名起訴，甚至尋求國際刑警組織（INTERPOL）發出「紅色通報」（Red Notice），要拘留康特並將他引渡。