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NBA／哈登明夏尋求更高薪 拒提前續約籃網

體育新聞組／綜合報導
哈登拒絕與籃網提前續約。（Getty Images）
哈登拒絕與籃網提前續約。（Getty Images）

在開幕戰前夕，哈登（James Harden）正式拒絕與籃網提前續約，這意味著他將會在2022年才會決定自己的下一步。

目前哈登合約還剩下兩年，其中2022-23年賽季為球員選項，價值4740萬美元；哈登可以在明年夏天提前跳脫合約，或是選擇執行選項。

就金錢的角度來衡量，哈登如果在明年執行合約，之後再跟籃網提前續約4年，他的合約起薪將達到4977萬美元，加上原先執行合約的那一年，總價最多可以拿到5年2.7億美元，屆時他最後一年的年薪將會突破6000萬美元。

原先如果他是現在先執行選項，再和籃網提前續約，如此一年他將會簽下三年1.61億美元的合約，這金額和前一個方案來比，顯然是有一段落差，這或許也可以說明哈登沒有提前續約的決定。

對於哈登未能提前續約，總教練奈許（Steve Nash）表達尊重之意，同時他也認為哈登原本就樂於繼續留在籃網。「他已經被鎖定在籃網了。雖然我們希望在期限之前和他續約，但這是他的權利。我們知道他在這裡過得很開心，也很享受這一切。」

至於老闆蔡崇信亦表示，「哈登說過他想在籃網打球並且在這裡結束自己的職業生涯。他真的這樣說過。」

籃網三巨頭中，杜蘭特（Kevin Durant）已經達成提前續約協議，他是簽下四年1.98億美元的合約；至於風波不斷的厄文（Kyrie Irving），現階段球團已經和他中止續約談判。

厄文

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