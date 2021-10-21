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NBA／柯瑞大三元開門紅 湖人3星難堪

體育新聞組／綜合報導
勇士在柯瑞的大三元領軍之下，第四節團隊三分攻勢全面甦醒，一舉逆轉紫金軍團，搶下賽季首勝。（美聯社）
勇士在柯瑞的大三元領軍之下，第四節團隊三分攻勢全面甦醒，一舉逆轉紫金軍團，搶下賽季首勝。（美聯社）

NBA新賽季點燃戰火，今夏組成豪華陣容的湖人隊開幕戰就踢鐵板，不僅讓勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry）拿下21分、10籃板、10助攻「大三元」，還遭勇士板凳群猛轟55分，反觀本季轉戰湖人的明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）僅進帳8分，最終勇士就以121：114搶下開季首勝。

湖人在季前熱身賽苦吞6連敗，磨合不如預期的問題再度浮現，詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）雖然合力拿下67分、抓下22籃板，但團隊僅送出21次助攻，擔任控球的衛斯特布魯克僅有8分、4助攻，遠不如預期。

柯瑞相隔5年再度拿下大三元，勇士先發後衛波爾（Jordan Poole）拿下20分，板凳還有3名球員得分雙位數，今年鳳還巢的老將伊古達拉（Andre Iguodala）進帳12分，板凳得分比湖人多了26分。

湖人輸掉開幕戰，意味詹姆斯、戴維斯和衛斯特布魯克披上湖人戰袍首戰都輸球，其中又以衛斯特布魯克處女秀表現最差，詹姆斯不忘緩頰，希望他能放鬆心情再度上陣。

另一場開幕戰由衛冕軍公鹿出戰籃網，公鹿全隊6人得分上雙，以127：104拿下首勝，全場進帳32分、14籃板、7助攻的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說：「我們現在已是歷史的一部分，但這都結束了，必須專注在眼前。」

湖人 勇士 柯瑞

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