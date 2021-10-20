NBA首波75大傳奇球星揭曉 現役3人入選

現役球星杜蘭特（Kevin Durant，左圖）、哈登（James Harden，中圖）和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，右圖）都拿過年度MVP。（Getty Images）

NBA 新賽季吹響號角，恰逢史上第一場比賽75周年紀念，NBA遴選75大球星，今天公布首波25人，其中有3名現役球員入選，包括籃網球星杜蘭特、哈登和公鹿一哥安戴托昆波。

美國職籃NBA史上75大球星是由媒體、現役和退役球員、教練、總經理和球隊高層組成的藍絲帶小組投票選出，前25名球員代表的是他們橫跨整個NBA歷史的崇高地位與所處時代。NBA從今天起，連續3天各公布25人名單，第2波和第3波將於明、後兩天出爐。

現役球星杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都拿過年度MVP。杜蘭特是2014年年度MVP，且是2017和2018年總冠軍賽 MVP，而哈登是2018年年度MVP，字母哥則是2019、2020年年度MVP，3人恰好也是本季開幕戰密爾瓦基公鹿與布魯克林籃網的球員。

以下是今天公布的第一波NBA史上75大球星名單：

NBA新賽季吹響號角，恰逢史上第一場比賽75周年紀念，NBA遴選75大球星，19日公布首波25人。（取材自推特）

賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）

19次入選全明星賽、15次入選最佳陣容、11次入選最佳防守陣容、6次MVP、2次總冠軍賽MVP、1969-70年度最佳新秀、2次得分王、4次火鍋王、1975-76年賽季籃板王、6次NBA總冠軍。

安戴托昆波

5次入選全明星賽、5次入選NBA最佳陣容、4次入選最佳防守陣容，兩次MVP、2019-20年度最佳防守球員、2016-17年度最佳進步球員、2021年總冠軍賽MVP、2021年NBA總冠軍。

阿契伯德（Tiny Nate Archibald）

6次入選全明星賽、5次入選NBA最佳陣容、1972-73年度得分王和助攻王、1981年全明星賽MVP、1981年NBA總冠軍。

巴克利（Charles Barkley）

11次入選全明星賽、11次入選NBA最佳陣容、1992-93年度MVP、1991年全明星賽MVP、1986-87年度籃板王。

庫西（Bob Cousy）

13次入選全明星賽、12次入選NBA最佳陣容、8次助攻王、1956-57年度NBA MVP、2次全明星賽MVP、6次NBA總冠軍。

考文斯（Dave Cowens）

8次入選全明星賽、3次入選NBA最佳陣容、3次入選最佳防守陣容、1972-73年度MVP、1973年全明星賽MVP、1970-71年度最佳新秀、2次NBA總冠軍。

杜蘭特

11次入選全明星賽、9次入選NBA最佳陣容、2013-14年度MVP、2007-08年度最佳新秀、2次全明星賽MVP、2次總冠軍賽MVP、4次得分王、2次NBA總冠軍。

厄文（Julius Erving）

11次入選全明星賽、7次入選最佳陣容、1980-81年度MVP、2次入選全明星賽MVP、1983年NBA總冠軍。

葛文（George Gervin）

9次入選全明星賽、7次入選最佳陣容、1980年全明星賽MVP、4次得分王。

葛里爾（Hal Greer）

10次入選全明星賽、7次入選NBA最佳陣容、1968年全明星賽MVP、1967年NBA總冠軍。

哈登

9次入選全明星賽、7次入選NBA最佳陣容、3次得分王、2016-17年度助攻王、2017-18年度MVP、2011-12年度最佳第六人。

海斯（Elvin Hayes）

12次入選全明星賽、6次入選NBA最佳陣容、2次入選最佳防守陣容、1968-69年度得分王、2次籃板王、1978年NBA總冠軍。

魯卡斯（Jerry Lucas）

7次入選全明星賽、5次入選NBA最佳陣容、1963-64年度最佳新秀、1965年度全明星賽MVP、1973年NBA總冠軍。

馬龍（Moses Malone）

12次入選全明星賽、8次入選最佳陣容、2次入選最佳防守陣容、3次MVP、1983年總冠軍賽MVP、6次籃板王、1983年NBA總冠軍。

麥海爾（Kevin McHale）

7次入選全明星賽、1986-87年度入選NBA最佳陣容、6次入選最佳防守陣容、2次入選年度最佳第六人、3次NBA總冠軍。

麥肯（George Mikan）

4次入選全明星賽、6次入選BAA/NBA最佳陣容、1953年全明星賽MVP、3次得分王、1952-53年度籃板王、5次BAA/NBA總冠軍。

奈許（Steve Nash）

8次入選全明星賽、7次入選NBA最佳陣容、5次助攻王、2次MVP。

諾威茨基（Dirk Nowitzki）

14次入選全明星賽、12次入選NBA最佳陣容、2006-07年度MVP、2011年總冠軍賽MVP、2011年NBA總冠軍。

歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）

12次入選全明星賽、12次入選NBA最佳陣容、9次入選最佳防守陣容、1993-94年度MVP、2次年度最佳防守球員、2次總冠軍賽MVP、2次籃板王、3次火鍋王、2次NBA總冠軍。

佩提特（Bob Petit）

11次入選全明星賽、11次入選NBA最佳陣容、2次MVP、4次全明星賽MVP、2次得分王、1958年NBA總冠軍。

利德（Willis Reed）

7次入選全明星賽、5次入選NBA最佳陣容、1969-70年度入選最佳防守陣容、1969-70年度MVP、1964-65年度最佳新秀、1970年全明星賽MVP、2次總冠軍賽MVP、2次NBA總冠軍。

羅伯森（Oscar Robertson）

12次入選全明星賽、11次入選NBA最佳陣容、1963-64年度MVP、1960-61年度最佳新秀、3次全明星賽MVP、6次助攻王、1971年NBA總冠軍。

羅賓森（David Robinson）

10次入選全明星賽、10次入選NBA最佳陣容、8次入選最佳防守陣容、1994-95年度MVP、1991-92年度最佳防守球員、1989-90年度最佳新秀、1993-94年度得分王、1990-91年度籃板王、1991-92年度火鍋王、2次NBA總冠軍。

羅素（Bill Russell）

12次入選全明星賽、11次入選NBA最佳陣容、5次MVP、1963年全明星賽MVP、4次籃板王、11次NBA總冠軍。

史塔克頓（John Stockton）

10次入選全明星賽、11次入選NBA最佳陣容、5次入選最佳防守陣容、9次助攻王、2次抄截王、1993年全明星賽MVP。