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圖輯／NBA走過75載 從沒沒無聞到球迷遍布全球

中央社／紐約19日電
1961年2月28日，費城勇士隊張伯倫（中跳躍者）在對手洛杉磯湖人球員防守下進攻。（美聯社）
1961年2月28日，費城勇士隊張伯倫（中跳躍者）在對手洛杉磯湖人球員防守下進攻。（美聯社）

NBA新賽季正式打響，也將迎來史上第一場比賽75周年紀念日。NBA於1946年成立之初，只有11支球隊160名球員，當時不僅比賽場地較小，球員身材也不高大，聯盟更不叫NBA。

美聯社報導，走過70多個年頭，前身為美國籃球協會（BAA）的美國職籃NBA在許多方面都有了改變，各支球隊也隨時代腳步不斷進步。

在NBA成立的最初幾年，各隊都虧損了不少。有些球隊僅參與第一個賽季後便宣告解散，當時的NBA沒有大批球迷追隨，對社會議題幾乎沒有影響力，而所有的球員都是白人。

1949年2月22日，洛杉磯湖人前身「明尼亞波利斯湖人」球星喬治麥肯(Georg...
1949年2月22日，洛杉磯湖人前身「明尼亞波利斯湖人」球星喬治麥肯(George Mikan，中)與隊員合影。（美聯社）

聯盟首場比賽於1946年11月1日舉行，由紐約尼克隊作客多倫多哈士奇隊（Toronto Huskies），效力紐約尼克的謝克特曼（Ossie Schectman）投進史上首顆進球，寫下NBA至今持續累計1370萬分的頭2分，當時他一場比賽僅進帳60美元。

美國籃球協會1949年和國家籃球聯賽（NBL）合併後，才更名為NBA，不過NBA仍將此前3年視為其歷史的一環。

謝克特曼在逝世前3年於2010年受訪時說：「當時，我們這些球員都不曉得（NBA）的未來會怎樣。」「我們不知道會發展出什麼結果，會不會成為這個領域的頂尖代表。」

隨時間推移，謝克特曼得到了答案，NBA確實在體壇掀起了風潮。

NBA首場比賽於1946年11月1日舉行，由紐約尼克隊作客多倫多哈士奇隊（Tor...
NBA首場比賽於1946年11月1日舉行，由紐約尼克隊作客多倫多哈士奇隊（Toronto Huskies），效力紐約尼克的謝克特曼（Ossie Schectman，中）投進史上首顆進球。圖為多倫多哈士奇隊球星1996年10月31日再度聚首。（美聯社）

如今改名為金州勇士的費城勇士隊1947年擊敗芝加哥牡鹿隊，贏得聯盟第一屆總冠軍。然而，在下個賽季開始時，最初的11支球隊有4支宣告解散，聯盟增加一支來自巴爾的摩的球隊，在第2個賽季與另外7支球隊進行比賽。

到了1949年，情況有了轉機。聯盟擁有多達17支球隊，數量是原來的兩倍多，各球隊也開始轉虧為盈。

日裔美籍的三阪亙（Wat Misaka）在1947年選秀會中被紐約尼克相中，成為首位登上NBA的非白人球員與首位亞裔球員，儘管種族壁壘已被打破，但大家幾乎都沒注意到，部分原因是他只打了3場比賽。第一批非裔球員在3年之後加入聯盟，才徹底改變了NBA賽事的樣貌。

日裔美籍的三阪亙（Wat Misaka）在1947年選秀會中被紐約尼克相中，成為...
日裔美籍的三阪亙（Wat Misaka）在1947年選秀會中被紐約尼克相中，成為首位登上NBA的非白人球員與首位亞裔球員。圖為三阪亙2008年9月9日受訪時的照片。（美聯社）

日裔美籍的三阪亙（Wat Misaka）在1947年選秀會中被紐約尼克相中，成為...
日裔美籍的三阪亙（Wat Misaka）在1947年選秀會中被紐約尼克相中，成為首位登上NBA的非白人球員與首位亞裔球員。圖為三阪亙2008年受訪時，拿著當年尼克隊報紙刊登他的照片。（美聯社）

時至今日，30支NBA球隊總價值至少上看1000億美元，或許遠遠不只這樣。NBA球迷遍布世界各個角落，在社會議題方面也享有領導地位。

近年來，NBA球員做出重大承諾，要全力促進社會變革，包括對傳統黑人大學（historically Black colleges and universities）提供額外且幾乎史無前例的支持，而洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）帶頭創立非營利組織「不只是一張選票」（More Than a Vote），致力維護非裔族群投票和註冊權益，最終於2020年總統大選發揮重要作用。

在NBA迎來史上第一場比賽75周年紀念日之際，聯盟預定採3階段、每階段遴選出25人的方式，自今天起至21日公布「NBA史上75大球星」名單。

➤➤➤NBA首波75大傳奇球星揭曉 現役3人入選

密爾瓦基公鹿隊2021年7月20日獲得賽季總冠軍。（美聯社）
密爾瓦基公鹿隊2021年7月20日獲得賽季總冠軍。（美聯社）

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