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NBA／勇士湖人開幕賽交鋒 柯爾預告柯瑞將大顯身手

中央社／洛杉磯18日電
NBA新賽季將在19日開幕，勇士總教練柯爾表示，上季的得分王柯瑞（圖）已經準備大展身手。（Getty Images）
NBA新賽季將在19日開幕，勇士總教練柯爾表示，上季的得分王柯瑞（圖）已經準備大展身手。（Getty Images）

美國職籃NBA新球季明天開幕，金州勇士將作客挑戰洛杉磯湖人，兩支雄師正面交鋒，成為開幕日一大焦點。

勇士近7季5度打進NBA總冠軍賽並3度奪冠。湖人2019-20球季奪下睽違10年的冠軍，但上季衛冕失利。

湖人上季在西區季後賽首輪敗給鳳凰城太陽，當時陣中的球員，只有3人還在本季的出賽名單裡，其中的何頓-塔克（Talen Horton-Tucker）將因為拇指傷勢無法在開幕日上場。

詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）這組超級球星的搭檔，將和新隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook） 、安東尼（Carmelo Anthony）、喬丹（DeAndre Jordan）、朗多（Rajon Rondo）、哈沃德（Dwight Howard）等合作。朗多和哈沃德是先前轉到別隊打球，如今回鍋的「老湖人」。

這樣嶄新的陣容還在磨合，讓湖人在熱身賽吞下0勝6敗的難堪成績，其中包括輸給勇士的兩場比賽，而詹姆斯對這樣的結果並不訝異。

勇士也面臨陣容不全的情況，陣中明星後衛湯普森（Klay Thompson）仍持續為阿基里斯腱傷勢復健；膝蓋半月板撕裂的長人威斯曼（James Wiseman）則離重返球場的時間近了。

上季例行賽，勇士平均每場比賽在三分線外出手38.7次，創下隊史紀錄；季後賽更是瘋狂，平均每戰出手63.2次。

柯瑞（Stephen Curry）上季打了4場季後賽，42次在三分線外出手，命中17球。但那還不是最令人亢奮的，因為波爾（Jordan Poole）在5場季後賽裡命中16記三分球；波特（Otto Porter Jr.）的三分球命中率高達5成52；別利薩（Nemanja Bjelica）則是47次在三分線外出手，命中24球，三分球命中率達4成44。

本季的熱身賽，勇士拿下5勝0敗，其中包括最後一戰，靠著柯瑞轟下41分，以22分差距擊敗波特蘭拓荒者。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他的子弟兵已經準備好了，尤其是上季的得分王柯瑞。

柯爾談到柯瑞時說：「他顯然已經準備好要在例行賽大開殺戒，他的狀態非常好。」

勇士 湖人 柯瑞

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