NBA／新賽季拚新紀錄 柯瑞、詹姆斯預約創造歷史

柯瑞（左）與詹皇（右）本季可望締造多項紀錄。（路透）

2021-2022年賽季逢NBA 成立75周年，新賽季不但是新氣象，同時幾位球星也將追逐在歷史留名，進一步把載入史冊紀錄往前推進。其中例行賽方面，就以詹姆斯（LeBron James）與柯瑞 （Stephen Curry）任務最別具意義。

距離歷史三分球紀錄累計數保持者只剩最後幾里路，柯瑞再投進142記三分就可以超越艾倫（Ray Allen）的2973球，榮登聯盟史上第一寶座。若以柯瑞生涯平均每場4記三分來算，約再30幾場就可達標，用不到整季82場的一半。

至於詹姆斯方面，兩大得分紀錄有望登上歷史第二，他目前例行賽總分距離超越馬龍（Karl Malone）還差1562分，進球次數上也跟馬龍僅存626球差距。只要保持健康在這一季很有機會完成壯舉，史上僅次賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

而對比要衝擊史上第一跟第二的柯瑞還有詹姆斯，保羅（Chris Paul）也有望新賽季擠進聯盟史上助攻與抄截榜前三。助攻方面，保羅拚超越傑克森（Mark Jackson）與奈許（Steve Nash）機會極高；抄截部分，要趕過裴頓（Gary Payton）與喬丹 （Michael Jordan）則不無難度。