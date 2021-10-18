NBA／「戴維斯倒地嚇死我」大嘴米勒點出湖人最大敵人

傳奇球星「大嘴」米勒認為湖人新賽季的最大敵人既不是勇士也不是籃網，而是「傷病」。（歐新社）

休賽季積極補強的湖人 ，季前熱身賽雖一勝難求，但熱身賽賽果本就「僅供參考」，外界仍看好紫金軍團新球季能大放異采。不過NBA名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）卻直言，湖人新球季面臨的最大問題是如何避免球員遭遇傷病問題。

湖人休賽季先找來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成「新三巨頭」，接著找來包含「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、亞瑞查（Trevor Ariza）、哈沃德（Dwight Howard）、朗多（Rajon Rondo）和喬丹 （DeAndre Jordan）在內的老將，打造星光熠熠的明星聯隊，然而，湖人陣容的「高齡化」現象也成為最大隱憂。

傳奇球星「大嘴」米勒在接受美國媒體「Bally Sports」訪問時提到，雖然紫金軍團在熱身賽苦吞六連敗，但若打進季後賽 ，他們就能發揮優勢。米勒分析，季後賽一輪又一輪的形式對湖人的「高齡」陣容來說非常有利，但在那之前，他們勢必得先克服球隊的傷兵問題：「我不確定他們能否在漫長的球季中保持健康和陣容完整，每次看到戴維斯倒地，我都覺得他可能得掛傷號一個月，這真的讓我嚇死了」。