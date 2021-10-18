WNBA／落後14分逆轉 芝加哥天空奪隊史首冠

考柏獲得總冠軍賽MVP。（路透）

WNBA總冠軍賽 第四戰，芝加哥 天空隊上演逆轉秀80：74擊敗鳳凰城水星隊，3：1奪下隊史首座冠軍。

儘管NFL芝加哥熊隊迎戰宿敵綠灣包裝工，但天空隊主場仍舊被球迷擠爆。天空隊克服14分的落後劣勢摘冠，在冠軍賽四場比賽場均17分5.5籃板的考柏（Kahleah Copper）獲得總冠軍賽MVP殊榮。

比賽過程中，水星一度在下半場拉開領先差距，但天空35歲傳奇老將帕克（Candace Parker）挺身而出率隊打出一波7：0攻勢，喚醒主場球迷。進入第四節換奎格麗（Allie Quigley）接棒，全場五顆三分球之中，有三顆在第四節投進貢獻全隊最高26分。帕克表現相當全能，繳出16分13籃板，以及五次助攻和四次抄截，防守端也有重要貢獻；凡德斯魯特（Courtney Vandersloot）10分9籃板15助攻差點完成大三元。

帕克今年2月以自由球員加入天空隊，於聖路易出生，但在芝加哥近郊長大的她，希望為家鄉贏下冠軍，如今如願以償；這也是她超過10年的職業生涯第二座冠軍。她說：「我相信事情最終會回到原點，能在我第一次拿起籃球的地方，以職業球員身分打球。」

帕克的加入使天空具有奪冠競爭力，雖然球季期間表現一度不穩，讓外界懷疑能在季後賽 走多遠，但隊上總有其他球星或角色球員發揮。

帕克說：「我們落後9分，落後11分，但還是能咬住比分，我為隊友感到驕傲。凡德斯魯特還是發揮她的拿手好戲，奎格麗的表現讓人讚嘆。」

天空隊總教練韋德（James Wade）也成為WNBA史上，第三位贏得總冠軍的非裔男性教練。