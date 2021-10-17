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NBA／曾穿「暴扣安比德」T恤 柯林斯樂當反派大談敗將

記者陳元廷／綜合報導
柯林斯受訪談季後賽手下敗將七六人完全嘴上不饒人。（Getty Images）
柯林斯受訪談季後賽手下敗將七六人完全嘴上不饒人。（Getty Images）

老鷹球星楊恩（Trae Young）今年季後賽踢館紐約一戰成名，他更儼然成為米勒（Reggie Miller）後尼克迷恨得最牙癢癢的反派人物。事實上，楊恩隊友柯林斯（John Collins）也看來也對惹惱對手樂在其中，受訪談季後賽手下敗將七六人完全嘴上不饒人。

老鷹當時以黑馬之姿拉下東區龍頭七六人，西蒙斯（Ben Simmons）第7戰捨棄灌籃而選擇傳球，更促成日後不惜罷賽也要求去的鬧劇。柯林斯就說：「當然這不是唯一原因，但我想我們確實讓七六人問題被暴露出來，無法達到預設目標。」

「這也給我們更大動力，同時讓自己成為他隊瞄準對象，因為我們把分區龍頭老大拉下馬」，他續道。柯林斯季後賽當時甚至還大膽開起安比德（Joel Embiid）玩笑，暴扣對方後把精采畫面印在T恤上，賽前穿來現場，他也不避諱再談這事。

「這事確實滿好笑的，我知道安比德平常話可多了，所以很多人也都在問，為何我那時做了那件T恤。以個人而言，我想我不會再多言，但我想過去確實有些恩怨，讓我們格外想證明自己，大家都非常努力拿下這艱難系列，這不是沒原因的。」

來源：MLG Highlights

季後賽 紐約

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