NBA／捍衛籃網禁區 克萊斯頓：我是最佳防守者

克萊斯頓扛起籃網禁區的重責大任。（Getty Images）

在豪華陣容的背後，新賽季奪冠呼聲最高的籃網並非無懈可擊，不少人都認為禁區戰力將會是他們最大的罩門，但年僅22歲的長人克萊斯頓（Nicolas Claxton）卻不這麼認為，他在接受採訪時自信地表示，自己是聯盟最好的防守球員之一。

在籃網熱身賽最終戰中，克萊斯頓上場24分鐘，7投5中拿下11分7籃板1抄截1阻攻，正負值達到+26，居全隊第2。他充滿鬥志的表現也贏得陣中老大哥的讚賞。

「我們需要他打出這樣的能量。這是他第3個賽季，他想提升到另一個層級，我們對他充滿期待。」杜蘭特（Kevin Durant）說。

哈登（James Harden）更直言：「克萊斯頓常常會讓我想起卡佩拉（Clint Capela），而且他的技巧顯然還要更好。」

克萊斯頓在受訪時強調防守一直都放在他的首位。「這起於杜蘭特復出後，我就在防守對位他。防守後衛球員就是我在大學時期做的事情，我為此感到自豪。我認為我是聯盟中最好的防守者之一。」

克萊斯頓說：「當然，我還有很多需要提升的地方。我為這個賽季做好了準備，對我而言，這是一個非常好的機會，我已經準備好了。」