NBA專欄／用好唐西奇 基德可參考奧運

唐西奇傳球充滿創意，為隊友外線投射加分。（Getty Images）

基德（Jason Kidd）入主獨行俠，企圖改變既有風格，幾場看下來可以發現球隊正在磨合並貫徹全新體系的作戰思維。唐西奇（Luka Doncic）主導擋拆的半場系統戰之外，可以看見球隊全場推進的節奏帶得更快，傳導次數更多，壓迫防守與控制失誤得宜，利用抓下籃板之後的嘗試轉換快攻，多製造進攻回合取分，這些都是基德想帶來改變的大方向。

猶記得今年奧運 會上，全世界籃球迷們都見識到了小國斯洛維尼亞的驚天戰力。全隊從後場、鋒線乃至內線個個球風剽悍，防守功力了得，進攻端有超級吸怪機唐西奇坐鎮，搭配無私傳導，樂於跑位的一票幫手，創造一個個漂亮投射機會，打出一場場扣人心弦的球賽。

今年獨行俠的建隊模式就有點類似斯洛維尼亞的思維，尋求防守質量高的後場與側翼，多名3D球員的輪替搭檔發動機唐西奇。

圍繞著唐西奇運作的體系當中，側翼大鎖與射手的存在格外重要。除了季外續約重要箭頭的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）以外，還找來被低估的3D綠葉球員的布拉克（Reggie Bullock） ，與上賽季三分球命中率42%的布朗（Sterling Brown）以增添火力。加上原本小哈德威、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）上季就都有39%的三分球命中率，甚至打到內線的克萊柏（Maxi Kleber）上季例行賽也命中了將近90個三分球，命中率超過四成。

獨行俠要排出場上五個人都有外圍投射威脅的陣容並不成問題。 團隊戰術試圖增加球權的流動，透過遞手交叉掩護，切傳打法，擴大進攻圈製造強弱邊空檔，人人都有機會終結進攻，藉此降低對唐西奇的依賴，讓他保留體能至決勝節主導戰局。

而二當家波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）就必須認清事實，雖傳聞他不滿球隊定位，但上季他也才出勤43場，繳出20.1分8.9籃板，連續四年例行賽出賽未滿70場。市場上並沒有對於他的高度需求，況且庫班給予的空間不小，在獨行俠好好融入基德體系，聯手唐西奇才是他首要課題。（取材自UDN聯合新聞網）