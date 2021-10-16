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湖人熱身6戰全敗 詹姆斯：現階段勝負別看得太重

體育新聞組 / 綜合報導
新賽季詹姆斯選6號球衣，湖人熱身賽竟然巧合的6連敗。（美聯社）
新賽季詹姆斯選6號球衣，湖人熱身賽竟然巧合的6連敗。（美聯社）

今年休賽季期間補進豪華陣容的湖人隊，在14日的熱身賽最終戰遭遇國王隊，儘管球隊一哥詹姆斯（LeBron James）拿下全場最高的30分外帶6助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與戴維斯（Anthony Davis）也有18分和14分、12籃板進帳，但湖人仍以112：116落敗，吞下熱身賽6連敗。

去年挑戰衛冕失利後，湖人休賽季期間僅保留4名上季班底，其中包括雙巨頭詹姆斯與戴維斯，並陸續透過交易和自由市場補進衛斯特布魯克、安東尼（Carmelo Anthony）、小喬丹（DeAndre Jordan）、朗多（Rajon Rondo）、哈沃德（Dwight Howard）等戰將，並在熱身賽磨合新陣容。

在苦吞5連敗後，湖人14日碰上熱身賽三連勝的國王再度陷入苦戰，僅管「360連線」的詹姆斯、戴維斯和衛斯特布魯克都有雙位數得分，但防守端依舊無法壓制對手，讓國王上半場就拿下71分，最終湖人以6連敗結束這次季前熱身賽之旅。

談到球隊的防守表現，衛斯特布魯克說：「前兩節我們分別丟了35分與36分，但下半場就做得更好了，這是我們必須仰仗的地方，因為當我們防守成功時，對手將會很難在攻守轉換中守住我們，但這是需要時間學習的。」

而詹姆斯也認為，球隊現階段並沒有將勝負看得太重，而是希望新團隊產生良好的化學效應，「我們還在努力了解彼此，並即學即用，這是球隊的主要目標，從每晚做不好的地方學習，這讓我們每天都充滿期待。」

湖人 喬丹 國王隊

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