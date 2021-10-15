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NBA／接受禁賽令 厄文：不會離開籃球

體育新聞組／綜合報導
厄文開直播，希望球隊尊重個人意願，也不會離開籃球。（路透資料照片）
厄文開直播，希望球隊尊重個人意願，也不會離開籃球。（路透資料照片）

在因為拒打新冠肺炎疫苗而遭到球隊禁賽後，籃網隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）透過個人社群網站直播，回應這段時間因疫苗導致的風波，他強調並非疫苗的支持或是反對者，也全然接受做這個決定造成的後果，不過自己並沒有犯罪或是傷人，也不會因此而離開他最愛的籃球。

在紐約市於上月公布新冠肺炎疫苗相關規定後，籃網球團針對拒打疫苗的厄文祭出禁賽令，儘管籃網總經理馬克思強調，會尊重厄文是否施打疫苗的選擇權，並歡迎他在符合疫苗規定後歸隊，但也不希望他成為一名「兼職」球員，只能代表球隊在客場出賽，才會做出禁賽決定。

厄文也透過直播回應球團的決定與外界的質疑，他強調希望各界能夠尊重他的選擇，自己也會持續保持體能，做好隨時回歸的準備，「這不是一個政治問題，也跟NBA或任何組織無關，這只是關乎我們的生活與選擇。」

厄文重申，自己反對的是疫苗強制令，因為這不僅讓世界分裂，還有人因此失去工作，也深知做出這個決定時須付出代價，不過他也強調自己沒犯罪或傷人，也不打算放棄籃球，「我們需要的是站在一起而不是分裂，不該因別人的決定而將其妖魔化。沒有人能夠挾持我的想法，或是奪走我的發言權，也別相信我要退休了，我不會因為打不打疫苗而放棄比賽。」

在籃網祭出禁令後，厄文（Kyrie Irving）除非放棄原先拒絕接種疫苗的堅持，否則在新賽季恐怕是難以三巨頭合體的面貌登場。不過哈登（James Harden）相信，即便厄文現在無法出賽，籃網仍有能力達成奪冠的目標。

「我們陣中還有兩名非常出色的領袖，」哈登說，「Kyrie當然也是我們的領袖，但我們球隊中還有我和杜蘭特（Kevin Durant）來帶領，這是我們擅長的事。我們每個晚上都能夠拿出優異的表現。」

哈登表示：「Kyrie堅守他的信念，立場很堅定，我們都予以尊重。我們都喜歡他，也希望他能在這裡，但眼前我們還有工作要做。就我而言，我仍要為總冠軍而戰，我們全隊都是朝同一個方向前進。」

疫苗 厄文 新冠肺炎

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