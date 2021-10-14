NBA／三巨頭首次合體 熱身賽吞敗 詹姆斯：仍有待磨合

詹姆斯（左）和戴維斯、衛斯特布魯克首度在熱身賽合體，不過面對勇士，仍是以12分之差落敗。（路透）

詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成以來首度在熱身賽合體登場，不過面對沒有柯瑞 （Stephen Curry）的勇士 ，湖人 仍是以12分之差落敗，苦吞5連敗。

詹姆斯拿下17分6籃板4助攻3抄截，戴維斯得到20分6籃板2助攻2抄截2阻攻，衛斯特布魯克則是進帳10分10籃板6助攻。

賽後談到三人首度聯手，詹姆斯表示：「我們之間的交流沒有問題。我們需要經過一段時間才能變成我們有能力成為的那支球隊。這必須歷經一段過程，我們可能會有一些時候做得不夠到位，可能會有一些退步，但這都是其中一部分。我認為如果沒有值得你付出努力的東西，那你就不值得去擁有。」

詹姆斯在此役發生6次失誤，衛斯特布魯克也出現5次失誤，如何控制失誤並維持攻守節奏，勢必成為湖人尋求磨合的主要方向。「我們想成為一支快速節奏的球隊，打出攻守轉換；但與此同時我們處理球也要更聰明，我們不希望頻繁出現失誤。」詹姆斯說。

湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）則說道：「當詹姆斯和衛斯特布魯克同時在場，而戴維斯主打5號位時，我對於我們在場上的空間不是很滿意。這會是我們需要去關注的課題。」

「這是他們首度一起上場，儘管球隊落敗，但整體來看還是不錯。」