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NBA／厄文拒打疫苗 想做弱勢「傳聲筒」不惜被籃網禁賽

體育新聞組╱綜合報導
厄文堅持不打疫苗，是希望成為弱勢民眾的「傳聲筒」。（Getty Images）
厄文堅持不打疫苗，是希望成為弱勢民眾的「傳聲筒」。（Getty Images）

NBA賽季剩不到一周將正式展開，美國各州對球員施打疫苗要求不盡相同，但依據紐約州規定，籃網陣中三星之一厄文（Kyrie Irving）至少要打一劑疫苗才能出賽，原先大家以為厄文拒打疫苗原因是宗教信仰因素，但最新消息指出此背後真正原因，其實是他希望藉由自己力量幫沒有打疫苗而失去工作的人發聲。

先前對於厄文遲遲不肯打疫苗一事，外界不斷猜測究竟籃網該拿這位明星控衛如何是好，稍早籃網終於給出答案，若厄文仍拒絕接種疫苗，那他將完全不能參加任何球隊訓練以及正式比賽。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞亞（Shams Charania）的報導指出，厄文並不反對疫苗，他的立場是他不高興有些人因不肯施打疫苗卻因此而失業，厄文也親自向隊友解釋過該立場。對他來說，這是一場比球賽還重要的戰鬥，厄文將在挑戰這個社會對人民生計的控制，他希望藉由自己的知名度，來改變現況，成為弱勢民眾的傳聲筒。

不過《ESPN》記者Malika Andrews對厄文的想法感到不解，他認為，為了大局著想，免不了犧牲部分人的權益，打疫苗不僅是為了保護自己，也是為了保護周圍的人。

另一方面，籃網總經理馬克思昨天宣布，由於厄文無法符合紐約市的新冠肺炎疫苗規定，球團別無選擇只能將他從球隊陣容中移出，這代表厄文不僅無法在紐約出賽，就連客場賽事也無法參與。

紐約市疫苗相關規定，必須至少注射一劑疫苗，才能進入包括籃網主場巴克萊中心、尼克主場麥迪遜花園廣場在內的體育場館，厄文將面臨無法參與新賽季41場主場和兩場在尼克主場舉行的賽事。

籃網球團不打算讓厄文成為「兼職」球員，在他無法符合規定前，將不會讓他代表球隊出賽；馬克斯表示，他的工作是做出有利球隊發展的最佳決策和選擇，就像是厄文做出不能與隊友在一起的決定，同樣相當不容易。

馬克思強調，不讓厄文出賽是他與老闆蔡崇信的共識，厄文將面臨這43場在籃網與尼克主場例行賽，以及兩場在籃網主場季前熱身賽的扣薪，每場約為38萬美元。

美國媒體指出，厄文堅持不注射疫苗，是為那些因為疫苗強制令而失去工作的人發聲，顯然籃網希望厄文能為自己的選擇付出代價，而不是讓球隊與球迷成為犧牲者，馬克思說：「厄文表明他在這件事（注射疫苗）有選擇權，我們尊重他，我也不會代表他發表任何意見。」

厄文 疫苗 紐約市

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