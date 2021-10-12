NBA／今日美國評75大球星 喬丹第一 詹姆斯排第2
NBA新賽季慶祝成立75周年，預計本月底就會推出75大球星榜單，更新過往公佈的50大。雖然官方不會就個別球星進行排名，但媒體在預估75大球星時，不少人都再進行高低評比，《今日美國》日前就釋出旗下15位記者評選結果。
這份75大球星排行中，前10分別是：喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅素（Bill Russell）、布萊恩（Kobe Bryant）、柏德（Larry Bird）、鄧肯（Tim Duncan）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）。
至於對比在25年前由官方自己評比的50大，《今日美國》新增球員為：英格利許（Alex English）、金恩（Bernard King）、卡特（Vince Carter）、帕克（Tony Parker）、吉諾布里（Manu Ginobili）、哈沃德（Dwight Howard）、安東尼（Carmelo Anthony）、麥卡度（Bob McAdoo）、裴頓（Gary Payton）、麥格瑞迪（Tracy McGrady）、皮爾斯（Paul Pierce）、戴維斯（Anthony Davis）、羅德曼（Dennis Rodman）、保羅（Chris Paul）、基德（Jason Kidd）、奈許（Steve Nash）、艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller）、威金斯（Dominique Wilkins）、哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、雷納德（Kawhi Leonard）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、艾佛森（Allen Iverson）、韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、賈奈特（Kevin Garnett）、鄧肯、布萊恩與詹姆斯。
至於入選官方50大但在《今日美國》評選的75大中落選者為：阿奇巴德（Nate Archibald）、康寧漢（Billy Cunningham）、格里爾（Hal Greer）、盧卡斯（Jerry Lucas）、夏曼（Bill Sharman）、瑟蒙德（Nate Thurmond）與威肯斯（Lenny Wilkens）。
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