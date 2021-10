NBA／喬丹在家視訊受訪 金光閃閃「獎杯牆」意外成焦點

疫情 長時間籠罩全球讓視訊成為新常態,日前連線《NBC Sports》聊自家NASCAR車隊好表現,喬丹 (Michael Jordan)視訊連線金光閃閃的豪華背景就引起網路熱議。

喬丹背景中赫然可以發現後頭陳列展示櫃,收藏了自己傳奇NBA生涯輝煌成就獎杯,特別是成排閃閃發亮的歐布萊恩總冠軍金杯更是很難不引人投注目光。

喬丹自家NASCAR車隊是日前於YellaWood 500賽事拿下成立來首冠,其中更具意義是由黑人 車手華勒斯(Bubba Wallace)擔綱,在白人為主NASCAR十分難得。

「這實在很難得,這也啟發了我,你是可以在沒人能想像到情況下,在一項運動帶來改變。我感到十分振奮,希望未來再有黑人車手奪冠」,喬丹更強調見證華勒斯勝出,自己甚至當場落下男兒淚。

if you were ever wondering what Michael Jordan’s Zoom background looks like pic.twitter.com/hgGgON4EMT