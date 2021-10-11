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NBA／西蒙斯犯眾怒「活捉鱷魚的男人」也嘲諷他

記者陳元廷／綜合外電報導
西蒙斯。（美聯社）
西蒙斯。（美聯社）

西蒙斯（Ben Simmons）堅決求去態度鬧得滿城風雨，就算76人軟硬兼施還是絲毫沒有動搖他立場，不少費城人顯然看不慣這事，先前有新聞主播就拿淹水沖走垃圾桶畫面，暗諷要西蒙斯慢走不送，甚至當地摔角賽事觀眾都齊呼嗆聲。

一位費城出身民眾日前在網路爆紅，因為他徒手用垃圾桶抓住了凶猛鱷魚，日後接受電視台訪問時，忍不住拿西蒙斯出來做文章。這位名叫波齊（Eugene Bozzi）的男子就說：「我可不會像西蒙斯，我會把事情搞定的。」

而歹戲拖棚的西蒙斯人生雖暫時不見落幕跡象，《費城之聲》就報導，76人祭出缺賽罰款手段還是啟到一定效用，1場36萬美元代價據傳讓西蒙斯陣營也感到有些吃不消，向球團表達金額過高，還求助工會介入，但回覆是一切合法。

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