NBA／西蒙斯犯眾怒「活捉鱷魚的男人」也嘲諷他

西蒙斯(Ben Simmons)堅決求去態度鬧得滿城風雨,就算76人軟硬兼施還是絲毫沒有動搖他立場,不少費城 人顯然看不慣這事,先前有新聞主播就拿淹水沖走垃圾桶畫面,暗諷要西蒙斯慢走不送,甚至當地摔角賽事觀眾都齊呼嗆聲。

一位費城出身民眾日前在網路爆紅,因為他徒手用垃圾桶抓住了凶猛鱷魚,日後接受電視台訪問時,忍不住拿西蒙斯出來做文章。這位名叫波齊(Eugene Bozzi)的男子就說:「我可不會像西蒙斯,我會把事情搞定的。」

而歹戲拖棚的西蒙斯人生雖暫時不見落幕跡象,《費城之聲》就報導,76人祭出缺賽罰款手段還是啟到一定效用,1場36萬美元代價據傳讓西蒙斯陣營也感到有些吃不消,向球團表達金額過高,還求助工會介入,但回覆是一切合法。

A Florida man traps an alligator in garbage bin, then releases it near lake.

Just a normal day in the life of Eugene Bozzi, the "Florida Man"...🐊



pic.twitter.com/1iohKh12Gz