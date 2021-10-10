NBA／厄文不打疫苗 籃網戶外訓練 唯一戴口罩
厄文（Kyrie Irving）因未接種疫苗，不符紐約市規定無法出席主場熱身賽首戰，按照先前曝光的官方罰則需扣薪約38萬美元。好消息是市府認定，籃網訓練場館為私人辦公場所，厄文往後算不接種也得以參加訓練。
籃網上下對市府放行厄文回歸訓練一事也相當正面看待，教頭奈許（Steve Nash）就表示：「這當然對我們是正面消息，可以歡迎他回歸訓練，成為球隊一份子。當然這消息還很新，得知細節前我不便多作評論，不過無疑這是正面消息。」
杜蘭特（Kevin Durant）也透露：「至少厄文現在參加主場練習沒問題了，當然我們還是希望他完全回歸，打所有比賽，希望最終一切都有解決之道。」而厄文今日也正式在籃網公開團隊活動中亮相，與隊友一齊現身布魯克林橋公園。
這場在布魯克林橋公園舉辦的公開訓練中，厄文是隊上唯一配戴口罩成員，他現身時也受到觀眾歡呼，不過並未開放媒體提問，唯一受訪籃網球員是米爾斯（Patty Mills），他面對有關厄文的問題僅簡單表示，待時機適當會與他好好聊聊。
Nets practice today was a VIBE 🤟 @BrooklynNets pic.twitter.com/K17c4qYGxA— Overtime (@overtime) October 9, 2021
上一則
MLB／泰勒正投球 觀眾席的「他」長一模一樣 球迷嚇傻
下一則
FB留言