NBA／喬丹戰靴Nike Air Ship 拍賣價100萬起跳

喬丹。（路透）

蘇富比拍賣 行月底將舉辦商品競標，這波品項就包含1雙預估上看天價的喬丹 （Michael Jordan）菜鳥球季戰靴，外媒報導拍賣行自己認為價格很可能落在100萬到150萬美元區間，有望打破球鞋拍賣行情紀錄。

球鞋拍賣價格紀錄保持者當然也是來自喬丹腳下，《CNN》在2020年報導，1雙喬丹在1985年海外表演賽所著Air Jordan 1戰靴以61.5萬美元創下紀錄，而蘇富比如今要拍賣鞋款是Air Jordan 1前身的Nike Air Ship。

蘇富比資料顯示，這雙Nike Air Ship是喬丹菜鳥年賽季第5場比賽所著，公牛當時作客丹佛，他在賽後把鞋送給了金塊球僮。儘管許多人誤會，Air Jordan 1曾因黑紅配色遭NBA 聯盟查禁，但Nike Air Ship其實才是當初導致禁令元兇。