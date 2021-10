NBA／喬丹戰靴Nike Air Ship 拍賣價100萬起跳

蘇富比拍賣 行月底將舉辦商品競標,這波品項就包含1雙預估上看天價的喬丹 (Michael Jordan)菜鳥球季戰靴,外媒報導拍賣行自己認為價格很可能落在100萬到150萬美元區間,有望打破球鞋拍賣行情紀錄。

球鞋拍賣價格紀錄保持者當然也是來自喬丹腳下,《CNN》在2020年報導,1雙喬丹在1985年海外表演賽所著Air Jordan 1戰靴以61.5萬美元創下紀錄,而蘇富比如今要拍賣鞋款是Air Jordan 1前身的Nike Air Ship。

蘇富比資料顯示,這雙Nike Air Ship是喬丹菜鳥年賽季第5場比賽所著,公牛當時作客丹佛,他在賽後把鞋送給了金塊球僮。儘管許多人誤會,Air Jordan 1曾因黑紅配色遭NBA 聯盟查禁,但Nike Air Ship其實才是當初導致禁令元兇。

Sneaker and Basketball fans, this one's for you! 👟🏀 Introducing the Most Valuable Sneaker Ever Offered at Auction: Michael Jordan’s Earliest Known Regular Season Game-Worn Nikes - the Nike Air Ships.https://t.co/UzDdJeXegC