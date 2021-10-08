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NBA／詹姆斯休賽季瘦身 戴維斯體型卻「變大隻」

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人隊戴維斯。(路透)
湖人隊戴維斯。(路透)

湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）日前接受採訪時，曾談到戴維斯（Anthony Davis）的體型變得更強壯，同時也期望他能夠告別受傷陰霾，重振雄風。

「我不清楚他是增重多少磅，但很明顯他做了訓練，他看起來比我之前看到的體型更大號了。顯然這是他休賽季的優先任務，改變身材，以更強壯的體型回歸。期盼他在新賽季有所反彈。」佛蓋爾說。

不過向來都是走輕量級、以靈活敏捷身軀縱橫天下的戴維斯，如今身材出現變化，這會帶來正面還是負面結果，也是很多球迷關注的焦點。

一位名叫傑佛瑞斯（Evan Jeffries）的物理治療師兼運動傷害專家，在觀看了湖人與太陽的熱身賽後，就針對戴維斯的體態提出看法。

「很明顯，戴維斯增加了肌肉量，但最大問題在於他增重了多少。每增加一磅，就會分別對臀部和膝蓋產生2倍、4倍的壓力。」

傑佛瑞斯在推特上寫道：「如果是增加1到5磅，那是正常的變化；但如果他增加達到10到15磅，或是更多，那就是需要特別關注的事情了。詹姆斯今年休賽季瘦身的原因之一，在於這是他的第19個賽季，他想減輕關節所承受的壓力。」

對於自己的身體變化，戴維斯表示：「我感覺不錯。我現在就是利用比賽來重新找回節奏，回到比賽時的體態，找到雙腿的感覺。總而言之，我感覺不錯。」

湖人 肌肉 推特

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