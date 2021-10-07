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NBA／30隊總管投票預測 杜蘭特摘MVP、籃網奪冠

體育新聞組╱綜合報導
2021-22年30支球隊總管調查報告，杜蘭特最被看好能拿下年度MVP，而籃網三巨頭也被看好能夠贏得總冠軍。（Getty Images）
2021-22年30支球隊總管調查報告，杜蘭特最被看好能拿下年度MVP，而籃網三巨頭也被看好能夠贏得總冠軍。（Getty Images）

NBA官方公布了2021-22年30支球隊總管調查報告，在年度MVP預測上，杜蘭特（Kevin Durant）高居所有球員之冠，而籃網也被看好能夠贏得總冠軍。

杜蘭特獲得37%的選票，唐西奇則以33%的得票率僅追其後，後續排名分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）、柯瑞（Stephen Curry）。

值得一提的是，詹姆斯（LeBron James）雖然沒有獲得年度MVP的預測青睞，但有多達57%的選票認為他是當今最佳領袖，遙遙領先其他球星。他同樣在籃球智商這個項目中傲視群雄。

而在奪冠球隊方面，有高達72%的選票看好籃網能夠登頂，湖人以17%名列第2，衛冕軍公鹿得到10%選票，排在第3。

在5個位置的最佳球員上，從控衛到中鋒分別是柯瑞（Stephen Curry）、哈登、杜蘭特、安戴托昆波和約柯奇（Nikola Jokic）。

今年休賽季的自由市場，幾乎各隊都歷經不小的陣容變動，其中熱火被視為操作最佳的球隊，獲得47%選票，湖人以17%選票居次；籃網、火箭、巫師並列第3。

柯瑞 湖人 NBA

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