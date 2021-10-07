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NBA／厄文拒打疫苗 球團想交易…他仍想留在籃網

體育新聞組╱綜合報導
厄文不想離開籃網，希望與杜蘭特一起奪冠。（路透資料照片）
厄文不想離開籃網，希望與杜蘭特一起奪冠。（路透資料照片）

布魯克林籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）的情況變得愈加複雜，他沒有接種疫苗，籃網有意交易，但內部人士透露，厄文只想在籃網打球。

籃網季前訓練營上周移師西岸聖地牙哥開訓，6日首度回到主場練球。紐約市已訂出規範，禁止未打疫苗的球員參與練球或比賽。厄文必須證明自己至少打過一劑新冠疫苗，才能在籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）練球或出賽。

不願接種疫苗，就意味著主場比賽不能上場，將給籃網造成巨大的損失，而厄文本人收入也會受影響。

厄文堅持不打疫苗，然而只要相關規定不變，他若不改變心意，就會錯過在籃網主場進行的41場比賽，將因此損失超過1550萬元。根據厄文的合約，他2021-22年球季的薪資是3490萬元。

NBA和球員工會（NBPA）已達成共識，球員若因未遵守紐約市和舊金山的疫苗接種規定而缺席比賽，將無法領到缺陣當天的薪水。

而根據參與2019年厄文交易的人透露，厄文哪裡都不想去，只想留在籃網，與杜蘭特（Kevin Durant）一起奪冠。哈登（James Harden）身邊人士也透露，厄文想長期留在籃網。

厄文之前也曾表態，如果被交易，他寧可選擇退役。

厄文 疫苗 紐約市

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