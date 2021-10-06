NBA／詹皇求變捨23號 新賽季穿回6號戰袍

詹姆斯穿著6號球衣。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）新賽季決定更換背號，從23號換成熱火時代舊背號6號，這同時也是他國家隊以及電影 《怪物奇兵：全新世代》所著背號，而6號對於詹姆斯而言，也有除了舊背號之外的特殊意義。

詹姆斯大部分的職業生涯都身穿23號球衣，只有2010到2014年在熱火隊時，23號為紀念「籃球之神」麥可喬丹 （Michael Jordan）的退休 背號，詹姆斯才改穿6號，並在2011到2013兩個球季衛冕冠軍。

《ESPN》記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）就指出，就如同穿著23號是致敬偶像喬丹（Michael Jordan），6號背後同樣有詹姆斯十分欣賞的球員，那就是羅素（Bill Russell）與「J博士」歐文（Julius Erving）。

數字6也跟詹姆斯2位愛子存在很大關係，大兒子小詹姆斯（Bronny James）是10月6號出生，二兒子布萊斯（Bryce）則是6月14號出生，正好生日都有6數字共同點。過去詹姆斯就曾想換6號，把23號讓給戴維斯（Anthony Davis），可惜因作業流程太趕而告吹。