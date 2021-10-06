我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

NBA／詹皇求變捨23號 新賽季穿回6號戰袍

體育新聞組╱綜合報導
詹姆斯穿著6號球衣。（美聯社）
詹姆斯穿著6號球衣。（美聯社）

詹姆斯（LeBron James）新賽季決定更換背號，從23號換成熱火時代舊背號6號，這同時也是他國家隊以及電影《怪物奇兵：全新世代》所著背號，而6號對於詹姆斯而言，也有除了舊背號之外的特殊意義。

詹姆斯大部分的職業生涯都身穿23號球衣，只有2010到2014年在熱火隊時，23號為紀念「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）的退休背號，詹姆斯才改穿6號，並在2011到2013兩個球季衛冕冠軍。

《ESPN》記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）就指出，就如同穿著23號是致敬偶像喬丹（Michael Jordan），6號背後同樣有詹姆斯十分欣賞的球員，那就是羅素（Bill Russell）與「J博士」歐文（Julius Erving）。

數字6也跟詹姆斯2位愛子存在很大關係，大兒子小詹姆斯（Bronny James）是10月6號出生，二兒子布萊斯（Bryce）則是6月14號出生，正好生日都有6數字共同點。過去詹姆斯就曾想換6號，把23號讓給戴維斯（Anthony Davis），可惜因作業流程太趕而告吹。

喬丹 退休 電影

上一則

NBA／「買犯」新制上路 柯瑞很困惑

下一則

NBA／大加索退休 2度為湖人奪總冠軍、5度征戰奧運

延伸閱讀

格林稱逼球員接種像「政治鬥爭」 詹皇點讚

格林稱逼球員接種像「政治鬥爭」 詹皇點讚
NBA／湖人熱身賽 詹姆斯喊到失聲、安東尼眼角掛彩

NBA／湖人熱身賽 詹姆斯喊到失聲、安東尼眼角掛彩
NBA／湖人新三巨頭 詹姆斯命名「360」

NBA／湖人新三巨頭 詹姆斯命名「360」
NBA／湖人詹姆斯打疫苗了 不想勸隊友跟進：非我分內事

NBA／湖人詹姆斯打疫苗了 不想勸隊友跟進：非我分內事

熱門新聞

湯姆戴利是英國跳水名將，受到全球粉絲喜愛。（歐新社資料照片）

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

2021-10-03 11:22
瑞度卡努28日出席「007生死交戰」英國首映。（路透）

網球／瑞度卡努獲「印地安泉」外卡 美網奪冠後再登場

2021-09-29 22:35
喬丹（圖）訪問中向柯瑞解釋為什麼喜歡上高爾夫。（Getty Images）

NBA／柯瑞求教籃球、高球怎平衡？喬丹「這答案」超絕

2021-10-03 08:36
U23世界盃古巴代表隊。（取自WBSC官網）

U23世界盃棒球賽 古巴隊11名球員叛逃

2021-10-03 14:43
(Getty Images)

NBA／厄文不打疫苗 籃網老闆蔡崇信：別忘了今年目標

2021-10-01 08:03

粉絲失控？中游泳奧運冠軍汪順 機場遭強行「戴帽子」

2021-09-28 21:34

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺