NBA／大加索退休 2度為湖人奪總冠軍、5度征戰奧運

大加索在西班牙宣布退休。（路透）

2008年，湖人 隊進行了一筆看來非常很糟的交易，從灰熊隊換來合約到期的大加索（Pau Gasol）、一名76人隊助理教練、一名失誤多於助攻的新秀控球後衛、兩個未來的首輪選秀權以及無意加入NBA 的第二輪選秀權。

當時對這筆交易的評論大多集中在大加索身上，這位2002年年度最佳新人在灰熊隊的6個完整賽季中從未在季後賽取勝，而且像當代的許多歐洲球員一樣，總被嫌球風太過軟弱。

但是大加索竭盡全力擺脫批評。事實證明，他正是湖人隊缺失的那塊拼圖，扭轉了布萊恩（Kobe Bryant）請求交易的想法。大加索與布萊恩攜手幫助湖人隊連續3年打進總決賽，並在2009年和2010年奪得總冠軍。2010年對陣塞爾蒂克隊時，他甚至被認為應該獲得總決賽MVP。

大加索從一個邊緣球星變成未來名人堂成員，證明他可以用勇氣補充他的技巧，並在最大的舞台上茁壯成長。

而現在，這位41歲的球員宣布退休。

大加索在NBA打了18個賽季，兩次入選NBA最佳陣容二隊，兩次入選NBA最佳陣容三隊，六次入選全明星陣容。湖人隊已經宣布將退役他的16號背號。他還五度征戰奧運，在2008年和2012年奧運上為西班牙隊打下銀牌，並在2016年奧運會獲得銅牌。憑藉他的巔峰、長期球齡和國際誠信，大加索肯定會入列籃球名人堂。

2011年，湖人隊有意以大加索交易保羅（Chris Paul），但被當時的NBA前總裁史坦（David Stern）否決。大加索重回洛杉磯，但與球隊的關係卻大不如前，尤其是在丹東尼（Mike D’Antoni）成為總教練之後。

之後大加索遊走公牛隊、馬刺隊、雄鹿隊和拓荒者隊，結束了他NBA職涯，但他基本上從未為拓荒者隊打過一場球。上個賽季他效力西班牙巴塞隆那隊，之後在東京奧運 會上代表西班牙出戰。

那也是他與弟弟小加索（Marc Gasol）最後一次同場競技。兩人過去數十年一直相互競爭。小加索也即將結束出色的職涯，但他可能還有一點壯志雄心，而大加索已經準備好進入人生的下個階段。