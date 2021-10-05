NBA／進攻新制上路 柯瑞製造犯規 哨音卻沒響

柯瑞。（Getty Images）

為了限制不自然進攻動作騙取犯規越演越烈趨勢，NBA 新賽季進行規則修訂，新的執法尺度也在季前熱身賽率先登場，只是球員顯然還需要適應時間，柯瑞 （Stephen Curry）就坦承單看文字跟影片範例說明，實在搞不清楚。

NBA裁判官方推特帳號提到1個範例就跟柯瑞有關，主角本人對此顯然感到很困惑，「對公鹿那球有兩名防守者上來守我，我改變方向，我想是迪文森佐（Donte DiVincenzo）從後跟我發生肢體接觸，新規則說這是進攻犯規而非防守犯規」。

「我看這影片，到現在還是覺得很困惑，為什麼這不是防守犯規。所以當然一開始實際打比賽肯定會有不清楚地方，任何改變都需要時間適應」，柯瑞續道，事實上對拓荒者比賽，確實就因為新規則而感到有些無所適從。

狀況是柯瑞把防守球員騙起跳封阻，他順勢往前跳出手試圖製造犯規，但裁判並未響哨，他也在之後暫停時間跟裁判進行很久溝通。勇士 教頭柯爾（Steve Kerr）則強調，他也認為規則修訂有其必要性存在，但呼籲裁判務必要嚴格一致執行。