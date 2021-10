NBA／進攻新制上路 柯瑞製造犯規 哨音卻沒響

為了限制不自然進攻動作騙取犯規越演越烈趨勢,NBA 新賽季進行規則修訂,新的執法尺度也在季前熱身賽率先登場,只是球員顯然還需要適應時間,柯瑞 (Stephen Curry)就坦承單看文字跟影片範例說明,實在搞不清楚。

NBA裁判官方推特帳號提到1個範例就跟柯瑞有關,主角本人對此顯然感到很困惑,「對公鹿那球有兩名防守者上來守我,我改變方向,我想是迪文森佐(Donte DiVincenzo)從後跟我發生肢體接觸,新規則說這是進攻犯規而非防守犯規」。

「我看這影片,到現在還是覺得很困惑,為什麼這不是防守犯規。所以當然一開始實際打比賽肯定會有不清楚地方,任何改變都需要時間適應」,柯瑞續道,事實上對拓荒者比賽,確實就因為新規則而感到有些無所適從。

狀況是柯瑞把防守球員騙起跳封阻,他順勢往前跳出手試圖製造犯規,但裁判並未響哨,他也在之後暫停時間跟裁判進行很久溝通。勇士 教頭柯爾(Steve Kerr)則強調,他也認為規則修訂有其必要性存在,但呼籲裁判務必要嚴格一致執行。

The non-basketball move highlighted in this segment shows a shooter launching or leaning into a defender at an abnormal angle. pic.twitter.com/4bChPtIHWI