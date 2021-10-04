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NBA／打不打疫苗是自由 格林：別搞政治鬥爭

記者陳元廷／綜合外電報導
格林認為不該用同儕壓力逼他人妥協打疫苗。(路透)
格林認為不該用同儕壓力逼他人妥協打疫苗。(路透)

NBA少部份球員拒絕接種疫苗態度近日成為討論焦點，而該不該用同儕壓力讓這些人妥協也成議題，在格林（Draymond Green）看來這不是正確手段，他更指不該以「政治鬥爭」形式激化對立，一番發言也贏得詹姆斯（LeBron James）讚賞。

「這就像告訴人，你老婆快生了，你怎麼敢繼續留在隊上不去照顧她。這都是個人決定取捨，何況接種疫苗還牽涉到健康。我覺得這現在變成了種政治鬥爭，激化接種者與未接種者間對立，這讓事情變得泛政治化起來」，格林解釋說。

他續道：「當對方不是那麼在乎政治，但你把事情搞得很政治化，對方可能就選擇對你置之不理。我想你得在乎個人感受，我們居住在自由之土，但當你間接逼迫人做某事，這就不符合自由，違反美國精神。」格林強調不會介入私人決定。

過去也表達勸其他球員接種非份內事，詹姆斯也轉發格林以上這段發言並評論：「沒有辦法比格林說得更好了。」過去勇士陣中公開表示不願施打疫苗者為維金斯（Andrew Wiggins），如今改變態度，教頭柯爾（Steve Kerr）證實已接種。

疫苗 勇士 美國

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