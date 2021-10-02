我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

西蒙斯拒練為76人打球 球團擬扣薪25%約825萬元

體育新聞組／綜合報導
西蒙斯鐵了心要離開76人。（美聯社）
西蒙斯鐵了心要離開76人。（美聯社）

西蒙斯（Ben Simmons）與費城76人隊的內訌越來越難看。

「Bleacher Report」記者費雪（Jake Fischer）和「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）同步報導，76人隊發出最後通牒，指西蒙斯已經不再為球隊打球，並自1日起選擇性扣留他825萬元的薪資，約為年薪3300萬元的25%。

「ESPN」記者邦普斯（Tim Bontemps）報導，這筆錢已存入一個託管帳戶，76人隊將從中扣除西蒙斯因未參加訓練營而被處分的所有罰款。

西蒙斯本周初放話，在76人待了4個賽季後，要求球隊交易他，否則不參加季前訓練營。

根據報導， 25歲的西蒙斯認為他在費城已待不下去，甚至拒絕與包括恩比德（Joel Embiid）在內的隊友在洛杉磯會面以試圖平息事情，並暗指恩比德的打球球風與他不合。

恩比德似乎並不欣賞這種說法，因為他之前還特意解釋76人如何以西蒙斯為核心重建整支球隊，並公開質疑當年放棄巴特勒（Jimmy Butler）留下西蒙斯的決定。不過，這位全明星中鋒仍然希望西蒙斯回歸。

這可能需要一些巨大的轉變。據報導，西蒙斯寧可犧牲整個賽季以換取交易。76人隊今年稍早已支付一筆825萬元的分期薪水，但這可能是最後一筆。然而，有些人推測西蒙斯只須先向訓練營報到，之後再聲稱受傷，就可以繼續支領薪水。

西蒙斯目前正進入2019年簽署的5年1.77億元續約的第二年。以這份薪資水準，加上西蒙斯眾所周知的場上表現不力以及公開與球隊作對的方式，76人要找到合適的交易報價可能很困難。

費城 洛杉磯

上一則

接美國男籃新帥呼聲高 柯爾：我當然有興趣

延伸閱讀

參加國會暴動 費城地區首位被告認罪

參加國會暴動 費城地區首位被告認罪

西蒙斯不回頭 安比德：極度失望

西蒙斯不回頭 安比德：極度失望
NBA／西蒙斯去意堅決 拒見安比德、哈里斯隊友

NBA／西蒙斯去意堅決 拒見安比德、哈里斯隊友
NBA／籃網用厄文換西蒙斯？遭杜蘭特否決

NBA／籃網用厄文換西蒙斯？遭杜蘭特否決

熱門新聞

石智勇（右）求婚成功。（視頻截圖）

舉重／3塊金牌掛女友脖子 奧運冠軍石智勇求婚成功

2021-09-23 23:13
瑞度卡努28日出席「007生死交戰」英國首映。（路透）

網球／瑞度卡努獲「印地安泉」外卡 美網奪冠後再登場

2021-09-29 22:35
美網公開賽冠軍、18歲英國網球小將瑞度卡努配戴了價值約1萬7000英鎊的Tiffany & Co.耳環，並穿上香奈兒（Chanel）黑白套裝出席紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。美聯社

網球／瑞度卡努名利雙收 Tiffany送上逾10萬肥約和珠寶

2021-09-23 08:40
柯瑞與太太艾耶莎結婚10周年。（取材自Instagram）

NBA／柯瑞送愛妻浪漫驚喜「再結婚一次」小兒子當花童

2021-09-27 00:52
波波維奇。(美聯社)

NBA／吉諾布里回鍋馬刺 波波維奇：老婆不想他待在家

2021-09-28 08:05
烏克蘭挑戰者烏希克（右）獲裁判一致判定技壓英國拳王約書亞（左）。（路透）

拳擊／重量級拳王換人當 約書亞「爆冷」讓出金腰帶

2021-09-26 07:34

超人氣

更多 >
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點