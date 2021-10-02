西蒙斯拒練為76人打球 球團擬扣薪25%約825萬元

西蒙斯鐵了心要離開76人。（美聯社）

西蒙斯（Ben Simmons）與費城 76人隊的內訌越來越難看。

「Bleacher Report」記者費雪（Jake Fischer）和「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）同步報導，76人隊發出最後通牒，指西蒙斯已經不再為球隊打球，並自1日起選擇性扣留他825萬元的薪資，約為年薪3300萬元的25%。

「ESPN」記者邦普斯（Tim Bontemps）報導，這筆錢已存入一個託管帳戶，76人隊將從中扣除西蒙斯因未參加訓練營而被處分的所有罰款。

西蒙斯本周初放話，在76人待了4個賽季後，要求球隊交易他，否則不參加季前訓練營。

根據報導， 25歲的西蒙斯認為他在費城已待不下去，甚至拒絕與包括恩比德（Joel Embiid）在內的隊友在洛杉磯 會面以試圖平息事情，並暗指恩比德的打球球風與他不合。

恩比德似乎並不欣賞這種說法，因為他之前還特意解釋76人如何以西蒙斯為核心重建整支球隊，並公開質疑當年放棄巴特勒（Jimmy Butler）留下西蒙斯的決定。不過，這位全明星中鋒仍然希望西蒙斯回歸。

這可能需要一些巨大的轉變。據報導，西蒙斯寧可犧牲整個賽季以換取交易。76人隊今年稍早已支付一筆825萬元的分期薪水，但這可能是最後一筆。然而，有些人推測西蒙斯只須先向訓練營報到，之後再聲稱受傷，就可以繼續支領薪水。

西蒙斯目前正進入2019年簽署的5年1.77億元續約的第二年。以這份薪資水準，加上西蒙斯眾所周知的場上表現不力以及公開與球隊作對的方式，76人要找到合適的交易報價可能很困難。