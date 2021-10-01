NBA／不簽1+1合約 雷納德：新賽季想上場

雷納德表示沒簽對自身比較有利的1+1合約，反而續約4年，是想在新賽季復出。（取材自快艇官方推特）

雷納德（Kawhi Leonard）在休賽季選擇與快艇 續下一紙四年的合約，而非像外界猜測的先簽下一紙短約，之後再簽下一紙頂薪長約。對此雷納德也在本周的媒體日上發表自身想法，他表示部分原因是希望可以在本賽季回歸賽場。

雷納德說：「因為我想上場比賽。我的意思是，對我來說最棒的情況當然是簽下1+1年的合約，然後選擇不執行選項後簽下一紙5年長約。不過這會給你們和你們的工作 帶來很大的想像空間，之後就會寫出我一年後會離開的故事情節。」

「我想確保可以獲得一些薪資，且如果一切狀況允許的話，也想在今年回歸賽場。」雷納德繼續說道：「如果我簽下1+1年的合約，我今年可能會為了更加謹慎而不會上場，之後便可以不執行選項然後簽下5年合約。」雷納德在上季季後賽 對戰爵士時受傷，之後他並未再出賽。而雷納德也表示目前每天接受治療很有挑戰性，特別是因為他並未真正感覺到自己受傷。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）則是說道：「我希望雷納德開幕戰回來，但現實是他那時還沒有康復。我們並不想給他任何壓力，只想確保他好好復原。如果是還要再等下一季，那就再等下一季。我們並不想強迫他提早回來，只想確保他是完全康復之後再回歸。」