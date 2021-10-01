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NBA／厄文不打疫苗 歐尼爾：賣了他

體育新聞組／綜合報導
厄文不打疫苗，遭到各方評擊。（路透）
厄文不打疫苗，遭到各方評擊。（路透）

NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）表示，布魯克林籃網隊應該把厄文（Kyrie Irving）交易出去，因為他拒絕接種新冠疫苗

知名體育媒體《ESPN》球評史密斯（Stephen A.Smith）也提出相同看法。

厄文沒有參加日前的籃網隊媒體日。當被詢問此事時，厄文敦促媒體尊重他的隱私。

由於紐約市對室內活動的健康規定，厄文可能會因未接種疫苗而不能在布魯克林巴克萊中心的主場出賽；而且NBA官方已宣布，他和其他球員若因此不能出場打球，就不能支薪。

歐尼爾說籃網隊只有一條路可以選：交易厄文。但他不確定這是否會真的發生，「如果我和他一起打球，我就會這麼做。誰是布魯克林籃網隊老闆，就應該讓他走人。」

不過籃網隊總管馬克斯（Sean Marks）一直堅持與厄文、杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden）續約。杜蘭特在8月簽署為期4年的續約合同。

然而，幾位了解情況的聯盟消息人士認為厄文或籃網隊不可能分手。《Bleacher Report》引述資深主管的話說，「厄文來到布魯克林就是為了與杜蘭特一起贏得總冠軍。」而哈登的密友也表示，籃網隊希望厄文在可預見的未來一直是布魯克林的一員。

厄文 布魯克林 疫苗

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