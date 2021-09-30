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NBA／衛少交易前被問是否願加入快艇 他「兩個字」堅決

體育新聞組 / 綜合報導
巫師總管夏帕德透露，衛斯特布魯克(運)不願被交易到快艇。(美聯社)
巫師總管夏帕德透露，衛斯特布魯克(運)不願被交易到快艇。(美聯社)

衛斯特布魯克(Russell Westbrook)今夏如願以償回到家鄉打球，但顯然並非洛杉磯的球隊他都願意效力，根據巫師總管夏帕德（Tommy Sheppard）透露，當時他問過衛斯特布魯克是否接受被交易到快艇，而衛少毅然決然表示「絕不！」

夏帕德坦言衛斯特布魯克確實向他主動提起被交易到湖人一事，表示威少非常希望能加入湖人，但若真的無法與湖人進行交易，衛少仍同意回到巫師再打一個賽季，夏帕德強調衛斯特布魯克的選擇只有「湖人」或「留下來」，因為他並沒有意願替快艇效力。

快艇雖然上季打進西區冠軍賽，但一哥雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣導致快艇最終不敵太陽慘遭淘汰，而雷納德本季能否回歸仍是未知數，不過外界也開始猜測，究竟衛斯特布魯克不願加入快艇，是因為快艇本季衝擊冠軍的希望渺茫，又或是他不願和前隊友喬治（Paul George）再次合體。

衛斯特布魯克仍在尋球他職業生涯第一枚冠軍戒，看來加入湖人與詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）並肩作戰是他想奪冠的最好選擇，他在稍早接受訪問時也提到詹姆斯的影響力，「我們都知道贏球的條件有哪些，但只有詹姆斯知道要如何帶領大家做到。」

快艇 湖人 洛杉磯

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