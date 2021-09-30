NBA／不打疫苗球員 禁上場不支薪

維金斯以宗教為由申請豁免接種疫苗遭拒。（歐新社）

NBA 聯盟29日宣布，未接種疫苗 的NBA球員若因不符合當地健康規範而未上場打球，缺陣比賽將不得支薪。

NBA執行副總裁兼首席發言人巴斯（Mike Bass）說，「任何選擇不遵守當地疫苗接種規定的球員都不會就錯過的比賽而領到薪水。」聯盟官方的明確聲明肯定會給少數抵制疫苗的球星增加壓力。

洛杉磯湖人隊詹姆斯（LeBron James）28日日打破沉默，透露他已接種疫苗。球員工會尚未對聯盟官方的聲明發表評論。

聯盟估計大約90%的球員已接種疫苗。湖人隊和紐約 尼克隊表示，在10月19日例行賽開打時，它們陣中所有球員都將完全接種。

但少數球星，如布魯克林籃網隊後衛厄文（Kyrie Irving）、金州勇士隊前鋒維金斯（Andrew Wiggins）和華盛頓巫師隊後衛比爾（Bradley Beal），都公開拒絕接種疫苗。

雖然NBA並未強制要求球員接種疫苗，但仍需遵守各地標準。

如果厄文和維金斯不願接種疫苗，就不能在紐約和舊金山主場出賽，因這兩個城市有明確的健康法規。

維金斯以宗教為由申請豁免接種疫苗，上周被拒絕。當記者27日問及他的疫苗接種立場時，他怒不可遏，「這不關你的事！」「我不會問你們的信仰是什麼，而是問你們這到底是對還是錯。我們是不同的人。」

目前還不清楚單一球隊可以從一名球員因拒絕接種疫苗而不得登場省下多少錢。每支NBA球隊例行賽總共要打82場，錯過一場約占1.21%。因此，如果以基本年薪3157萬元的維金斯損失1.21%薪水計算，那麼每場比賽球隊可省下約38.5萬元。