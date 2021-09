NBA／詹姆斯自爆10年前曾想轉戰NFL：我真的心動過

2011年美國職籃NBA 因為勞資協商破局封館時,已7度入選NBA明星賽的球星詹姆斯(LeBron James)覺得,他還是有機會轉換跑道,到職業美式足球 聯盟NFL 發展。

路透報導,效力於洛杉磯湖人的詹姆斯在ESPN電視節目「周一足球夜」(Monday Night Football)上,與NFL四分衛裴頓.曼寧(Peyton Manning)和艾里.曼寧(Eli Manning)對談時,表示2011年NBA陷入勞資糾紛時,NFL達拉斯牛仔(Dallas Cowboys)老闆瓊斯(Jerry Jones)與西雅圖海鷹(Seattle Seahawks)教練卡洛爾(Pete Carroll)曾找上他。

"Tight end, 6'8", 250."



