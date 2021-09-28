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NBA／詹姆斯自爆10年前曾想轉戰NFL：我真的心動過

中央社／洛杉磯27日綜合外電
詹姆斯。（歐新社）
詹姆斯。（歐新社）

2011年美國職籃NBA因為勞資協商破局封館時，已7度入選NBA明星賽的球星詹姆斯（LeBron James）覺得，他還是有機會轉換跑道，到職業美式足球聯盟NFL發展。

路透報導，效力於洛杉磯湖人的詹姆斯在ESPN電視節目「周一足球夜」（Monday Night Football）上，與NFL四分衛裴頓．曼寧（Peyton Manning）和艾里．曼寧（Eli Manning）對談時，表示2011年NBA陷入勞資糾紛時，NFL達拉斯牛仔（Dallas Cowboys）老闆瓊斯（Jerry Jones）與西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）教練卡洛爾（Pete Carroll）曾找上他。

詹姆斯說：「瓊斯向我提了一筆合約，實際上，西雅圖海鷹的卡洛爾在NBA停擺時也這麼做。」他說：「我真的熱血沸騰，起心動念考慮改行踢美足，周日上場比賽。後來我在NBA談妥了合約，馬上回到場上，但我真的心動過。」

「我現在還保留球衣，瓊斯跟卡洛爾2011年寄給我的。」

現年36歲的詹姆斯說，如果要打美式足球，他在NFL的位置將是邊鋒。

他說：「我想要成為紅區專家，跟葛隆柯斯基一樣。」他指的是坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）的邊鋒葛隆柯斯基（Rob Gronkowski）。

NBA於2011年12月重新開打，詹姆斯那年在效力於邁阿密熱火時贏得首座NBA總冠軍，在下一個賽季又贏得另一座總冠軍獎杯。

如今4度奪下總冠軍的詹姆斯，已經17度入選明星賽，4度榮獲NBA最有價值球員（Most Valuable Player）。他至今打過1310場例行賽，場均27分，總得分3萬5367分，在NBA史上排名第3。

NBA NFL 足球

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