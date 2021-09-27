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NBA／賈霸籲強迫球員打疫苗：抗拒者就除名

記者陳元廷／綜合外電報導
賈霸認為NBA官方應堅持所有球員跟工作人員都接種疫苗，否則就將他們除名。(美聯社)
賈霸認為NBA官方應堅持所有球員跟工作人員都接種疫苗，否則就將他們除名。(美聯社)

在聯盟與工會勞資協商中，球員全數強迫接種疫苗提案遭否決，不過紐約與舊金山當地政府都明訂，若無接種疫苗證明，當地球所屬球員無法參與主場訓練與比賽，這也替新賽季投下一大變數。

最首當其衝的無非是籃網與勇士，前者據傳有厄文（Kyrie Irving）不願接種，後者陣中則有維金斯（Andrew Wiggins）盼申請信仰豁免但被拒。而在退役球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）看來，聯盟該考慮強硬介入。

「NBA官方應堅持所有球員跟工作人員都接種疫苗，否則就將他們除名。假如球員竟願意把隊友、球迷跟工作人員的健康與生命安全暴露在風險下，不懂得背後嚴重性也不肯去做功課，我們當然不該允許他們這麼做」，賈霸說。

賈霸續道：「這些否認接種疫苗必要的人特別讓我感到虛偽的是，他們選擇傲慢態度，不相信免疫學與醫療專家。但若他們自己或自家小孩生病，需要緊急治療，他們又馬上就接受同一批醫療專家的指示。」

本身曾經公開出面呼籲大眾接種疫苗，賈霸也強調他認為這是運動員責任，「他們辜負了身為公眾人物的責任，當然運動員沒義務替政府背書，但這是公衛議題，不鼓勵大家接種，就是間接造成染疫死亡」。

疫苗 運動員 工作

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