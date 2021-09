柯瑞 (Stephen Curry)因為旗下媒體公司新合作案,開啟斜槓事業當起萊德杯高球 對抗賽球評,這也讓他與喬丹 (Michael Jordan)罕見同框對談。

We're all fans this week 🗑️🏀#RyderCupUSA pic.twitter.com/b2omI399BB