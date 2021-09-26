NBA／「看過爵士比賽嗎？」沒認出克拉克森 記者糗大了

爵士球星克拉克森。（Getty Images）

爵士上季打出全聯盟最佳戰績，且克拉克森（Jordan Clarkson）摘下最佳第六人獎。儘管如此，在自家鹽湖城知名度顯然還有加強空間，當地1家電視台日前街訪竟鬧了大烏龍，對克拉克森有眼不識泰山，立刻在網路瘋傳。

KUTV女記者海莉（Hayley Crombleholme）就在推特 自爆：「我很確定我們剛剛在街頭訪問了克拉克森，但竟然完全沒認出他身分來。」曝光片段中，可以看到克拉克森被問到有沒有去看過爵士比賽，他也正經八百回應：「很多場。」

.@JordanClarksons was interviewed by a local TV station. How many Jazz games did he go to again? 😂



(via @HayleyHolme)pic.twitter.com/QwBY1gr8Gc — ESPN (@espn) September 25, 2021

克拉克森本人雖然不在意，事後還轉發女記者推文說：「哈哈，爵士加油，期待新賽季。」他的隊友知道此事後倒是紛紛表達爆笑之意，米契爾（Donovan Mitchell）就表示：「這實在是經典喜劇。」英格斯（Joe Ingles）也說：「我真的快笑死。」