NBA／「看過爵士比賽嗎？」沒認出克拉克森 記者糗大了

爵士上季打出全聯盟最佳戰績,且克拉克森(Jordan Clarkson)摘下最佳第六人獎。儘管如此,在自家鹽湖城知名度顯然還有加強空間,當地1家電視台日前街訪竟鬧了大烏龍,對克拉克森有眼不識泰山,立刻在網路瘋傳。

KUTV女記者海莉(Hayley Crombleholme)就在推特 自爆:「我很確定我們剛剛在街頭訪問了克拉克森,但竟然完全沒認出他身分來。」曝光片段中,可以看到克拉克森被問到有沒有去看過爵士比賽,他也正經八百回應:「很多場。」

.@JordanClarksons was interviewed by a local TV station. How many Jazz games did he go to again? 😂



(via @HayleyHolme)pic.twitter.com/QwBY1gr8Gc