NBA／西蒙斯去意堅決 拒見安比德、哈里斯隊友

季前訓練營即將展開，西蒙斯依舊希望離開76人。（路透）

關係與球隊生變的76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）有意離隊，據傳他現在甚至拒絕與隊友碰面，讓戰友有機會說服他留下來一起打拚。

據消息人士透露，76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）以及哈里斯（Tobias Harris）當時已準備前往洛杉磯 與西蒙斯碰面，但遭到回絕；西蒙斯已下定決心，表明希望透過交易離隊。

西蒙斯未來4年的薪資高達1億4700萬元，不過他自從7月中旬，便開始探詢交易的可能性，換個地方展開全新發展，但球團仍希望年僅25歲的他能留下。

76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示：「我們期望他能留下，如果可以的話，這是我們嘗試的方向。」

西蒙斯日前拒絕參加的訓練營將在下周28日開始，新球季第一場熱身賽，將在10月4日對戰暴龍，第一場例行賽在10月20日，對手為鵜鶘。

西蒙斯缺乏跳投與罰球能力，上個球季更因為無法勇於出手，而飽受各界砲火抨擊，可能因此讓他萌生離隊的念頭。華盛頓郵報 評論他的狀況，更以「西蒙斯舉止宛如超級球星，卻沒有成就」為標題。

談到西蒙斯的狀況，瑞佛斯更以「與相信川普 贏得總統大選的人說話」來形容，可能暗指西蒙斯或他的經紀人保羅（Rich Paul）。